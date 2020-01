Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karsten Lück aus Windehausen ist der neue Chef der Kaninchenzüchter im Südharz

Der Nordhäuser Kreisverband der Rassekaninchenzüchter hat einen neuen Vorstand. Fortan führt Karsten Lück aus Windehausen den Verband an. Ihm zur Seite stehen erstmals gleich zwei 2. Vorsitzende: Maik Spangenberg und Enrico Eckebrecht. So kann die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden. Der bisherige Verbandschef Michael Häuschen wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in Werther angesichts seiner Verdienste um die Rassekaninchenzucht einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Zum Ende vergangenen Jahres waren vier Vorstandsmitglieder zurückgetreten. Um weiter handlungsfähig zu bleiben, war die Wahl unabdingbar. In der Mitgliederstatistik hält der negative Trend weiter an: Nur noch 92 Züchter weiß der Kreisverband in seinen Reihen, davon gerade einmal vier Jugendliche.

Miriam Betticher aus Hesserode komplettiert den Verbandsvorstand fortan als Schriftführerin, weitere Mitglieder sind Frank-Uwe Kiel, Gerhard Becker und Robert Cieselcyk.