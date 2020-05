Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katze in Weimar zu Tode stranguliert – PETA setzt Belohnung aus

Ihre bereits seit mehreren Tagen vermisste Katze fand eine Frau am vergangenen Freitag bei Garagen an der Florian-Geyer Straße in Weimar - tot. Das Tier war offenbar mit einer Würgeschlinge aus festem weißen Kunststoff-Paketband zu Tode stranguliert und in der Nähe der Bahngleise in ein Gebüsch geworfen worden.

Nachdem die Katze nicht wie jeden Abend nach Hause gekommen war, hatte die Tierhalterin Flyer aufgehängt und Anwohner um Hinweise auf ihren Vierbeiner gebeten. Ein anonymer Anrufer informierte die Frau dann am Freitag darüber, wo sie das Tier finden würde.

1000 Euro für den entscheidenden Hinweis

Laut einer Mitteilung der Tierrechtsorganisation PETA ereignete sich die Tat wohl am Ostersonntag zwischen 19 und 24 Uhr. PETA erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Erfurt und setzt außerdem eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus, um die Tat aufzuklären. Wer Hinweise geben kann, die den mutmaßlichen Tierquäler überführen, kann sich telefonisch unter der 0711 / 8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym.

„Sollte ein Tierquäler die Katze tatsächlich getötet haben, so muss er gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wer Tiere zum Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück“, sagt Judith Pein im Namen von PETA.

Psychologen, Gesetzgeber und Gerichte sind sich laut der Tierrechtsorganisation mittlerweile einig, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangen. Aggressionsforscher Dr. Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes dazu: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält.“

