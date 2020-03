Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine große Bühne, aber ein pittoresker Schauplatz

Eigentlich hätte Julia Bruns ja dieser Tage in Leipzig sein wollen. Zur Buchmesse. Wie in den Jahren zuvor. Die Tage in Leipzig waren da auch immer mit der Vorstellung ihrer Neulinge verknüpft. Neues Lesefutter hätte die Sömmerdaer Krimi-Autorin auch in diesem Jahr anzubieten. Aber die Messe hat das Virus. Besser: Das Virus bremst die Messe aus.

Absagen liegen im Trend. Selbst der neue, der 25. Bond (Film) kneift. „Den Messeausfall bedaure ich sehr – das Highlight des Jahres“, sagt Julia Bruns. Zumal, dieses Jahr wäre für sie und ihren Dialogpartner, Buchhändler Holk Maisel, alles eine Nummer größer geworden. Erstmals hätten die beiden eine der großen Bühnen „bespielt“. Auf den Werbeeffekt müssen sie nun verzichten und haben also bestimmt die eine oder andere Rechnung mit dem Virus offen. „Ich plädiere ja für Hamsterkäufe in Buchhandlungen“, so Bruns, deren jüngster Thüringen-Krimi übrigens auch fremdvermarktet wird. „Letzter Ausstieg Thüringen“ (ab 12. März im Handel) spielt im Titel auf die Oberweißbacher Bergbahn an, und die trommelt dafür mit. Deshalb sind im April (17./24.) auch zwei Premieren in Oberweißbach vorgesehen – im fahrenden Zug übrigens. Zuerst zum Zug kommen – auch ganz ohne Bahnanschluss – aber Bruns treue Leser und Leserinnen im hiesigen Stammland. Da sind die Premierenlesungen (inklusive Menü) auf der Kindelbrücker Bowlingbahn am 27. und 28. März. Für den zweiten Tag gibt es wohl noch ein paar Restkarten. Auf einen großen Wurf, Strike oder Spare, um im Bowling-Bild zu bleiben, hofft Bruns kurz darauf. Für den 7. April ist ihr neuer Italien-Krimi unter dem Pseudonym „Letzte Klappe am Comer See“ avisiert. Schon wieder „letzte/r“? Klingt nach Endzeitstimmung – und ist wohl auch ein wenig so. „Es ist der vorerst letzte Thüringenkrimi“, sagt sie. Sie habe sich beim Emons-Verlag eine Pause erbeten. Das Vielschreiben schlaucht. Im Herbst erscheint ihr Weihnachtskrimi. Premierenlesung „Letzter Ausstieg Thüringen“: Freitag, 27. März, (ausverkauft) und Samstag, 28. März, 19.30 Uhr, in Kindelbrück, Bowlingbahn, mit 3-Gänge-Menü, Kartenpreis 45 Euro