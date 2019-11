In Vogelsberg wartet der neue Radweg noch auf Vollendung.

Der neue Radweg zwischen Kleinbrembach und Vogelsberg wartet auf Vollendung. Was fehlt, ist das Geld.

Keine halben Sachen

„Ich lass’ nicht locker“, sagt Bürgermeister Norbert Schmidt und meint damit den neuen Radwegebau in Vogelsberg. Genauer gesagt, handelt sich um 400 Meter, die noch auf ihre Vollendung warten. Als die Landgemeinde Buttstädt den Radweg zwischen Groß- und Kleinbrembach in Angriff nahm, erhielt die Gemeinde Vogelsberg die Anfrage, den Weg auf ihrer Flur fortzusetzen. „Eine erste Kostenberechnung ging von 30.000 Euro aus“, berichtet der Bürgermeister. Die Kämmerei und die Vogelsberger Gemeinderäte gaben grünes Licht, so dass die Arbeiten beginnen konnten.

Nachdem der Unterbau des Weges fertig war, stellte sich heraus, dass die Kosten nicht ausreichen. Zwar kann der Weg befahren werden, doch zufrieden geben will sich Schmidt mit „halben Sachen“ nicht. Deshalb versuchte er bereits Fördertöpfe beim Land und beim Bund anzuzapfen. Bislang erfolglos. Rückendeckung bekommt er von Hendrik Blose. Der Bürgermeister der Landgemeinde Buttstädt will sich für eine Finanzspritze einsetzen.