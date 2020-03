Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Hamsterkäufe in Apotheken

Relativ entspannt ist aktuell die Lage in Apoldas Apotheken geht es um den steigenden Bedarf an Desinfektionsmitteln. Das ergab eine telefonische Umfrage durch die Redaktion. Zwar sei die Nachfrage an diesen Produkten in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen, dennoch stehe derzeit keine der befragten Apotheke vor einem Engpass.

So habe sich unter anderem die Glockenapotheke bereits vor geraumer Zeit mit entsprechenden Grundstoffen wie Isopropanol, Glycerol, oder Wasserstoffperoxid ausreichend eingedeckt. Wie Apothekerin Annett Fischer am Telefon erklärt, fragen Privatkunden vor allem nach Händedesinfektion. Auch Schulen und Firmen hätten in den letzten Tagen bereits angefragt.

Elke Dittgen von der Kant-Apotheke spürt ebenso die stark wachsende Nachfrage: „Auffällig ist, dass wir derzeit viele Nichtstammkunden im Laden bedienen“, sagt sie. Froh ist Dittgen über die Lockerung durch den Gesetzgeber zur Herstellung von Desinfektionsmitteln in den Apotheken. Denn im Ernstfall kann so hier vor Ort schnell und unkompliziert reagiert werden. Auch in der Kant-Apotheke habe man sich mit den nötigen Grundstoffen bevorratet. Wohlweislich, denn aktuell sei über den Händler des Vertrauens nur schwer an die Stoffe ranzukommen.

Gleiches bestätigt Britta Enke von der Alten Stadtapotheke: „Isopropanol ist momentan nicht mehr in der gewohnten Weise zu bekommen, wenngleich wir ab und an noch von unserem Großhändlern eine Lieferung bekommen.“ Einen Engpass sieht auch Enke aber derzeit nicht. In der Apotheke am Markt stieg einen Tag nach Aschermittwoch die Nachfrage drastisch an. Seither werden die Mittelchen in kleine Fläschchen abgefüllt und gehen im gleichen Maße auch sofort über den Ladentisch, heißt es. Zum Schutz der eigenen Mitarbeiter habe man für den Ernstfall in der Alten Stadtapotheke auch schon genügend Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Seite gelegt.

Zum Schluss gibt es von den befragten Apothekerinnen einhellig den gleichen Appell: Die Menschen sollen sich wieder an die üblichen Hygieneregeln erinnern, die auch für eine Grippewelle gelten. Gerade der Schutz für ältere Menschen sei in diesem Punkt wichtig. Händedesinfektion ist sinnvoll, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist. Für zu Hause raten die Fachfrauen einstimmig: Gründlich Händewaschen, wenn man die Wohnung betritt. Das reiche vollkommen aus.