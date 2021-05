Kellerbrand in der Wallstraße in Bleicherode

Bleicherode. Drei freiwillige Feuerwehren des Landkreises mussten mitten in der Nacht zu einem Einsatz ausrücken.

Ein Kellerbrand ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Wallstraße in Bleicherode. Um 1.55 Uhr ertönte der Alarm. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Bleicherode, Obergebra und Elende eilten zum Ort, ebenso der Rettungsdienst. In dem Keller stand ein Autositz in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Feuer war sofort unter Kontrolle. Für die Obergebraer Wehr war es bereits der 12. Einsatz in diesem Jahr.