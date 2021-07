Kinder aus Klettenberg erleben tollen Tag auf dem Bauernhof

Klettenberg. Diese Abschlussfahrt werden die Hohensteiner Burgspatzen noch lange Zeit in guter Erinnerung behalten.

Einen aufregenden Tag erlebten die Vorschulkinder des Kindergartens „Hohensteiner Burgspatzen“ aus Klettenberg, berichtet Kita-Chefin Ines Heyn. Ihre Abschlussfahrt führte sie zum Kinderbauernhof in Kleinberndten.

Dort begrüßten Betreuerin Jaqueline und Hofkätzchen Hildegard die Kinder. Vor dem eigenen Frühstück galt es, auch die Kaninchen zu füttern. Die Kinder sammelten Löwenzahn und frisches Gras.

Anschließend putzten sie die Pferde Rosa und Lutz. Beide waren sehr neugierig und schnupperten immer mal an den Besuchern, ließen sich striegeln und den Sattel anlegen. Das Reiten auf Lutz war für einige das schönste Erlebnis an diesem Tag, auch wenn es anfangs Überwindung kostete, wuchsen alle auf dem Rücken des Pferdes über sich hinaus.

Mit Carmen lernten die Kinder ein altes Handwerk von früher kennen, das Filzen. Jeder filzte aus Schafwolle einen kleinen Ball und erkannte, dass darin schon einige Arbeit und Anstrengung steckt.

Zum Mittag stärkten sich die Burgspatzen für die abschließende Kutschfahrt. Diese hatte es in sich – über Feldwege und Wiesen zogen die Pferde im Galopp. Rasantes Tempo, Baumzweige an den Köpfen, Wind im Gesicht und wahnsinniges Kribbeln im Bauch vor Aufregung machten diese Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Erschöpft und glücklich kamen die künftigen Abc-Schützen im Kindergarten an und hatten zu Hause viel zu erzählen.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für die liebevolle Betreuung beim Team des Kinderbauernhofes in Kleinberndten und bei unserem Förderverein des Klettenberger Kindergartens, der uns dieses Erlebnis finanzierte“, betont Kita-Chefin Ines Heyn.