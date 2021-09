Kinder aus Nordhausen bauen sich ein Sofa aus Euro-Paletten

Nordhausen. Grundschule „Am Förstemannweg“ verwirklicht sich einen neuen Ort der Erholung.

An einem ganz besonderen Handwerk- und Kreativangebot konnten die Schüler der Nordhäuser Grundschule „Am Förstemannweg“ in den Sommerferien teilnehmen, berichtet Schulsozialarbeiterin Melissa Boss. Neben dem vielen Toben und Spielen auf dem Pausenhof fehlte den Schülern eine gemütliche Sitzgelegenheit, in der sie sich bewusst Zeit für Pausen und Gespräche mit Freunden nehmen können.

Deshalb habe die Schulsozialarbeit und der Hort der Grundschule gemeinsam mit den Kindern ein Sofa aus Euro-Paletten gebaut, erklärt Melissa Boss. Möglich war dies allerdings nur durch die Speditionsfirma Kielholz und Rybicki, die der Schule zahlreiche Euro-Paletten gespendet hat.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Dank dieser Spende haben wir nun die Möglichkeit, gemütliche Zeiten auf unserem neu erbauten Paletten-Sofa zu genießen“, meint Melissa Boss. In dem Projekt konnten die Kinder gemeinsam mit dem gesamten Team des Hortes und der Schulsozialarbeit verschiedene Arbeitsschritte durchlaufen. Paletten wurden zusammengeschraubt, abgeschliffen und anschließend lackiert. Dabei konnten die Schüler ihre handwerklichen und kreativen Stärken unter Beweis stellen.

In dieser Zeit konnten die Schüler individuell herausfinden, welche Arbeitsgruppe ihren Interessen am ehesten entspricht. „Mit viel Freude und Motivation entstand innerhalb weniger Tage eine weitere Möglichkeit der Erholung auf dem Schulhof“, berichtet die Sozialarbeiterin. Das Lernen an einem anderen Ort könne hier ebenfalls einen wichtigen Platz finden.

„Durch die aktive Mitarbeit haben die Kinder einen wertvollen Beitrag für ihren Lern- und Lebensort Schule geleistet und können wahnsinnig stolz auf sich sein“, meint Melissa Boss. Der Dank gelte allen, die dieses Projekt tatkräftig unterstützt haben.