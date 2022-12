Die Grundschule in Wipperdorf.

Neue Sensoren haben fatale Folgen: Kinder sitzen frierend in der Grundschule

Wipperdorf. In einer Grundschule in Wipperdorf sitzen die Kinder bei 16 Grad Celsius in ihren Klassenräumen. Eine Energiespartechnik ist Ursache des Problems.

Die Kinder frieren. Ihre Lehrerin schlägt Alarm. Sie sucht Hilfe beim Schulträger im Nordhäuser Landratsamt.

Sophie Meinecke weiß keinen anderen Ausweg mehr. Sie macht ihren Kummer öffentlich. In der Wipperdorfer Grundschule sitzen die Kinder in 16 Grad kühlen Unterrichtsräumen. Die Mädchen und Jungen hüllen sich in Jacken ein, einige haben warme Decken von Zuhause mitgebracht.

„Sensoren sind eingebaut worden“, berichtet Sophie Meinecke. Seitdem springe die Heizung erst an, wenn jemand den Raum betritt. Da sich der Winter zurzeit von seiner kalten Seite zeigt und nachts die Temperatur im zweistelligen Minusbereich ist, kühlen die Schulräume extrem aus. Und da die Kohlendioxid-Messgeräte alle 20 Minuten anspringen, muss ständig gelüftet werden. So bleiben die Räume auch im Unterricht unangenehm kalt.

Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) zeigt sich überrascht. Von diesen Zuständen habe er bisher nichts gewusst „Das muss geklärt werden“, sagt er. Der Hintergrund dieser neuen Sensoren sei natürlich das Ziel des Landkreises, Energie in den großen Schulgebäuden zu sparen. Aber die Kinder dürfen nicht frieren. „Wir greifen das Problem auf und müssen dem nachgehen“, verspricht der Landrat.