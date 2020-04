Weimar. Osteraktion der Arbeiterwohlfahrt in Thüringen: Kinder und Erzieher stellen selbst gemachte Geschenke für Heimbewohner her.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergärten basteln für Kinder- und Seniorenheime

Vier Wäschekörbe voller Geschenke sind bereits gebastelt. Täglich werden es mehr. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mitte-West-Thüringen hat Kindergärten mit Notbetreuung zum Basteln aufgerufen. Die selbst gemachten Geschenke werden am Donnerstag an Kinder- und Seniorenheime verteilt.

Die Idee dazu hatten Erzieherinnen des Awo-Kindergartens Sonnenschein. „Wir wollen etwas tun gegen die Einsamkeit von Senioren in den Heimen. Die Bewohner können wegen Corona keinen Besuch empfangen“, erklärt Kindergartenleiterin Gloria Löwe. Zudem seien einige ihrer Erzieherinnen im Homeoffice. Da kam die Idee gerade recht. „Diese Kollegen waren sofort Feuer und Flamme und haben wie wild gebastelt. Sie haben sich gegenseitig motiviert und Bilder von ihren Werken über das Telefon ausgetauscht.“ Aber auch die Kinder in der Notbetreuung im Kindergarten Sonnenschein seien sofort ans Werk gegangen.

„Den Bastelaufruf haben wir innerhalb der Awo Mitte-West-Thüringen weitergegeben an Einrichtungen in Weimar, Jena und im Unstrut-Hainich-Kreis“, sagt die Kindergartenleiterin.

„Wir wollen Freude schenken mit den Basteleien. Die Heimbewohner sollen wissen, dass sie nicht vergessen sind.“ In dieser Zeit der Corona-Krise müsse man kreativ denken und schauen, wie man trotzdem den sozialen Zusammenhalt pflegen könne, sagt Gloria Löwe. „Wir haben auch an die Familien, die daheim ihre Kinder betreuen, geschrieben und sie zum Mitmachen eingeladen.“ Schließlich müssten die Kleinen ja auch beschäftigt werden. Allerdings sei hier die Resonanz nicht so groß wie erhofft.

„Die Kinder in der Notbetreuung haben sich ausgesucht, für wen sie basteln wollen, ob für Kinder oder die Senioren“, erzählt Gloria Löwe. Die Kinder haben Bilder gemalt und die Bilderrahmen verziert. Zudem wurden zahlreiche Spiele wie Hütchenspiele, „Mensch ärgere dich nicht“ oder Rätsel gebastelt. Für die Kinderheime habe man sich auch in den Schatzkisten der Kindergärten bedient, die sonst zum Einsatz kommen, wenn ein Kind Geburtstag hat und sich daraus ein kleines Präsent aussuchen kann. Jetzt landen einige dieser Kleinigkeiten in Geschenkkästchen.

Im Kindergarten Sonnenschein werden normalerweise 192 Kinder betreut. Derzeit sind elf Kinder in drei Gruppen in der Notbetreuung, deren Eltern in systemrelevanten Berufen wie etwa im medizinischen Bereich tätig sind. Sie werden von zwölf Erzieherinnen in zwei Schichten betreut.