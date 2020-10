Nach knapp sieben Monaten Bauzeit ist am Freitag der Anbau der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen offiziell eingeweiht worden.

Kindergarten-Anbau in Niedersachswerfen geht in Betrieb

Nach knapp sieben Monaten Bauzeit ist am Freitag der Anbau vom Kindergarten „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen eingeweiht worden. Groß gefeiert werden konnte wegen Corona nicht, die Freude war dennoch groß. „Ich bin den Firmen dankbar, dass sie den Neubau innerhalb der kurzen Zeit fertiggestellt haben“, sagte Kindergartenleiterin Petra Müller.

Der Anbau wurde auf dem Parkplatz gebaut und an das Bestandsgebäude angeschlossen. Rund 450.000 Euro investierte die Gemeinde als Träger, ein Großteil sind Fördermittel. Der Neubau bietet Platz für 30 Vorschulkinder ab fünf Jahren. Entstanden sind zwei Gruppenzimmer mit angeschlossenen Garderoben und Bädern. Auch ein Kinderbistro gibt es jetzt, damit die Knirpse nicht in den Gruppenzimmern essen müssen. Die Räume sind reizarm gestaltet. Das heißt: nicht mehr Möbel und Spielzeug als nötig und in ruhigen Farben. „Die Kinder sollen so viel Platz wie möglich zum Spielen haben“, erklärt Müller das Konzept.

Erst 2018 war das Bestandsgebäude saniert und erweitert worden. Mit An- und Umbau hat sich der Platz im Kindergarten fast verdoppelt. Insgesamt können jetzt 145 Mädchen und Jungen ab einem Jahr in zehn Gruppen betreut werden. 19 Erzieher arbeiten im Haus.

„Jetzt sind wir hier mit dem Bau wirklich fertig“, freute sich auch Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU). Der Neubau wurde nötig, weil Vorschulkinder bis zuletzt in der Grundschule betreut wurden, die Schule die Räume aber wieder benötigt. Der Grund: gestiegene Schülerzahlen.

Auch das Kindergarten-Umfeld wurde neu gestaltet. Der frühere Parkplatz ist jetzt Innenhof. Der Platz soll langfristig ein Verkehrsgarten werden. Ein neuer, größerer Parkplatz ist am Außengelände entstanden.

Der Kindergarten besteht übrigens seit 1984. Damals waren allein im alten DDR-Bau 108 Kinder. „Zeitweise sogar 120 Kinder“, erinnert sich Petra Müller. So viele Kinder auf engem Raum – heute sei das zum Glück undenkbar.