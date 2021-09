Kindergarten in Großwechsungen erhält eine neue Nestschaukel

Großwechsungen. Verein sorgt für die Finanzierung des Spielgerätes. Erzieherinnen sind sehr dankbar für die Unterstützung.

Eine neue Nestschaukel hat der Kindergarten „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen erhalten, berichtet die Kita-Leiterin Beanke Juch. Dank der Förderung durch den Verein „Allianz Kinderhilfsfonds Berlin/Leipzig“ .

„Kinder möchten sich im Alltag bewegen und ihre Fähigkeiten ausprobieren“, weiß Beanke Juch. Die Nestschaukel soll aber auch einen Ruhepol für Kinder und Erzieherinnen sein. Auf Anregung der Allianz-Hauptvertretung Mirjam Dahnert in Mackenrode konnte die finanzielle Hilfe gewährleistet werden.

Die Kita „Kleine Entdecker“ ist eine Einrichtung, die Kinder mit und ohne Handicap aufnimmt. Die Kinder mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen werden inklusiv betreut. Für Kinder mit Handicap sei es wichtig, in ihrem gewohnten Lebensumfeld aufzuwachsen, betont die Leiterin. Eine Begleitung im Alltag und eine gute Förderung der Kinder dürfen nicht nur auf den Schultern der Familie ausgetragen werden.

Die Rahmenbedingungen für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen müssen so geschaffen werden, dass sie glücklich und voller Freude aufwachsen können. Der Verein „Allianz-Kinderhilfsfonds Berlin/Leipzig“ habe sich zur Aufgabe gemacht, Kinder in schwierigen Lebensphasen und Kinder aus einem schwierigen sozialen Umfeld Unterstützung angedeihen zu lassen und Lebensfreunde zu schenken, um somit den Kindern eine glückliche Kindheit zu ermöglichen, erklärt Beanke Juch.

In der Kita „Kleine Entdecker“ half der Kinderhilfsfonds, eine Nestschaukel zu finanzieren, um möglichst alle Kinder am Spiel zu beteiligen und bessere Rahmenbedingungen für das Aufwachsen zu schaffen. Die Kinder und Erzieher der Einrichtung „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen bedanken sich bei Mirjam Dahnert in Mackenrode.