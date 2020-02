Die „Waldgeister am Steintisch“ bekommen ein neues Quartier.

Blankenhain. Eine Informationsveranstaltung soll die Vor- und Nachteile von Neubau oder Sanierung des Hauses für die „Waldgeister am Steintisch“ aufzeigen.

Kita Blankenhain im Fokus

Eine Informationsveranstaltung für Eltern und interessierte Bürger zum Thema Kindergarten-Neubau oder -Sanierung bietet die Stadtverwaltung Blankenhain am kommenden Dienstag an. Los geht es 18 Uhr im Saal des Schlosses. Bürgermeister Jens Kramer und seine Mitarbeiter wollen dabei die Vor- und Nachteile eines kompletten Neubaus und einer Sanierung gegenüberstellen. Der Stadtrat hatte bereits im vergangenen September dafür gestimmt, ein Planer-Auswahlverfahren mit Blick auf einen Neubau für die „Waldgeister am Steintisch“ zu starten.

Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr im Schloss-Saal, Am Markt 2