Klassen an zwei weiteren Erfurter Schulen in Quarantäne

Zwei hochbetagte Menschen sind mit einer Corona-Infektion verstorben, 41 Personen sind in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden, 16 sind in stationärer Behandlung. Trotz Aufstockung der Corona-Taskforce im Rathaus lassen sich Infektionsketten zunehmend schlechter zurückverfolgen – so lautet die Bilanz von Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke, die den städtischen Pandemie-Stab leitet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der befürchtete dramatische Anstieg durch Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Herbstferien blieb bislang noch aus. An zwei Schulen aber – der Wilhelm-Busch-Grundschule und dem Heinrich-Hertz-Gymnasium – sprang die Corona-Ampel am Mittwoch von Grün auf Gelb: Hier wurde für einzelne Personen und Klassen Quarantäne angeordnet.

An der Grundschule wurde eine Infektion bestätigt, mehrere Personen müssen daher bis voraussichtlich 10. November in Quarantäne. Am Gymnasium gab es mehrere Infektionen. Die Rede ist von knapp 50 Schülern der Klassenstufe 11, die sich für den gleichen Zeitraum in Quarantäne aufhalten müssen. Bis gegen Mittag waren dort die Tests noch gelaufen. Es war zunächst nicht abzusehen, ob sich an einer der Schulen ein Infizierter möglicherweise durchs gesamte Gebäude bewegt hatte, wie Hofmann-Domke sagt. Für diesen Fall wäre eine Schließung der Einrichtung unausweichlich gewesen. Aktuell gibt es etwa ein Dutzend Schulen in Erfurt auf Alarm-Stufe Gelb, nirgendwo ist derzeit der Schulbetrieb insgesamt betroffen. „Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange“, warnt die Bürgermeisterin. Reiserückkehrer machten insgesamt etwa ein Drittel der Infektionsfälle aus – und viele Familien seien in den Herbstferien schließlich verreist, so die Bürgermeisterin.

Betroffene Infizierte gebe es aber in allen Altersgruppen. „Ich mache mir besondere Sorgen um die Senioren“, sagt Hofmann-Domke. Während sich junge Menschen meist gut informiert zeigten, seien es die Älteren, die wegen multipler Vorerkrankungen zur Zielgruppe des Virus würden, die sich nicht an die Hygieneregeln hielten. „Wir haben zwei Weltkriege überlebt, da werden wir auch Corona überstehen“ – so würde deren Devise lauten. „Wir brauchen daher die Seniorenclubs, den Seniorenbeirat, Vereine und Verbände, hier besonders zu sensibilisieren“, sagt die Leiterin des Pandemiestabs. Sie appelliert an Senioren, in dieser Situation generell auf touristische Reisen zu verzichten. Es nähmen die Fälle zu, bei denen sich ältere Menschen mit Atemwegsbeschwerden anschließend bei ihrem Hausarzt einfänden.