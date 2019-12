Klein, aber fein

Bald ist es wieder soweit – die Weihnachtszeit ist da und auch in Bad Langensalza wird es 2019 wieder weihnachtlich – erlebnisreich und idyllisch.

Was gibt es schöneres, als in der Vorweihnachtszeit einen kleinen und ruhigen Weihnachtsmarkt zu besuchen? Die kalten Finger wärmend um eine Tasse Punsch gelegt einfach von Stand zu Stand schlendern, den Künstlern auf der Bühne zuschauen, oder einfach nur mit Freunden und Kollegen das Jahr gemütlich ausklingen lassen.

Der kleine gemütliche Weihnachtsmarkt in der Kurstadt öffnet vom 12. bis 15. Dezember direkt am Rathaus in der Innenstadt seine Stände. Hunderte Lichter und die festlich geschmückten historischen Fassaden und Schaufenster lassen die Innenstadt weihnachtlich leuchten. Der Duft von frisch gebrannten Mandeln liegt in der Luft und dazu erklingen weihnachtliche Trompetenklänge mit festlichen Melodien.

Kleine Marktstände reihen sich ringsum den Neumarkt um den großen Weihnachtsbaum und laden zu vielerlei Leckereien ein. Es erwarten Sie herzhafte Speisen aus der Pfanne und vom Grill. Schokoladenfrüchte und Zuckerstangen gehören ebenso zum Angebot, wie Zuckerwatte und Waffeln für süße Leckermäulchen.

Hausgemachte Glühweine dürfen natürlich auch auf einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen – genauso wie ein festlicher Stollen und frisch gebackene Plätzchen.

Die jüngsten Gäste erwartet zur Eröffnung sowie am Samstag und Sonntag traditionell der Weihnachtsengel mit kleinen Überraschungen. Das Karussellfahren gehört natürlich genauso zum Weihnachtsmarkt wie Kinderpunsch sowie viele einzelne Programmpunkte für Kinder vom Basteln bis zum Kinderkino am Samstag.

Für alle Gäste bietet der kleine Weihnachtsmarkt allerhand Erlebnisreiches. Trompetenklänge der Angerblasmusikanten, eine Feuershow am Samstagabend oder ein Kreativmarkt in den Rathauskellern.

Die Geschäfte der Innenstadt werden verlängerte Öffnungszeiten haben, um allen Gästen die Möglichkeit zu geben, zu bummeln und auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk besorgen zu können.

Wir wünschen schon jetzt allen Besuchern und Gästen eine fröhliche Adventszeit und viel Freude beim Besuch des kleinen und feinen Weihnachtsmarktes in Bad Langensalza.