Kleine Anzeigen als große Hilfe in Nordhausen

Die Verkehrsbetriebe Nordhausen statten gegenwärtig die Haltestellen Pferdemarkt und Parkallee in sowie in der Gemeinde Harztor die Haltestelle Niedersachswerfen/Ost mit neuen dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern aus. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, teilen die Verkehrsbetriebe mit.

Bereits im Oktober sei die Ausstattung und Inbetriebnahme der neuen Anzeigetafeln an der Haltestelle Nordhausen/Nordbrand erfolgt. Ende Januar verfügt dann auch die Haltestelle Nordhausen/Hochschule in Richtung Bahnhof über eine digitale Anzeige, heißt es. Die installierten Anzeiger wurden vollständig in das Gesamtsystem integriert, sodass alle im System vorhandenen Funktionen, darunter die Anzeige von Echtzeit-Abfahrtsdaten, die Anzeige von Sondertexten und vieles mehr, auch an diesen Anzeigern nutzbar ist.

Die neuen Geräte verfügen über eine Vorlesefunktion, die direkt am Mast durch die Fahrgäste ausgelöst werden kann (gelber Blindentaster) und im Nahfeld des jeweiligen Anzeigers zu hören ist. Dabei wird der komplette Anzeigeninhalt vorgelesen, auch eventuell vorhandene Zusatz- oder Sondertexte. Damit erfüllt das Verkehrsunternehmen die geforderten Mindeststandards für barrierefreie telematische Fahrgastservice- und -informationssysteme in Thüringen.