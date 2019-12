Hohengandern. Die Feuerwehr Hohengandern lädt auf den Anger und in das Gerätehaus zum Weihnachtsmarkt ein. Der Erlös wird an die Kinderkrebshilfe Göttingen gespendet.

Kleiner feiner Weihnachtsmarkt in Hohengandern

Mächtig Trubel herrschte am 3. Advent auf dem 11. Hohengänder Weihnachtsmarkt, der wie immer durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wurde. Mit dem Anger hatten sie sich einen bestens geeigneten Platz ausgesucht. So verkauften die Floriansjünger in den Buden Plätzchen, Waffeln und Heißgetränke. Im Feuerwehrgerätehaus hatte die Jugendfeuerwehr Tische aufgebaut. Weihnachtsgestecke, Elche und Weihnachtsengel konnten für einen guten Zweck ebenso erworben werden, wie Crepes, die von Isabel Kobold verkauft wurden.

„Wir haben die Dekorationsstücke selbst hergestellt. Das Geld, aas wir einnehmen, geht an die Kinderkrebshilfe Göttingen. Für einen guten Zweck machen wir das als Jugendfeuerwehr gern“, erklärte die junge Frau. Draußen spielten die Kromberg-Musikanten Weihnachtslieder. René Thüne trat dabei als Solotrompeter auf. Am frühen Abend bahnte sich der Weihnachtsmann seinen Weg durch die Massen. Teresa Haase, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Marktes mit zugefasst und auch beim Geschenke-Einpacken geholfen hatte, war mit ihren Kindern Lotta und Oskar gekommen. „Unserer Kleinen hat der Weihnachtsmann einen Wasserfarbkasten geschenkt“, berichtete die junge Mutter. Tochter Lotta freute sich über das Geschenk, meinte aber, dass der Weihnachtsmann sehr neugierig gewesen sei. „Der ist nett, hat aber viele Fragen gestellt.“

Lilia, Ida und Josefine freuten sich über Bastelhefte, USB-Lampen und Prinzessinenaufkleber, die ihnen der alte Gevatter geschenkt hatte. „Ich habe mir mein Geschenk gerade angeschaut“, meinte Joyce, die fand, dass es in Hohengandern immer besonders schöne Geschenke gibt. Josephine, die in die dritte Klasse geht, hatte ebenfalls ein Malbuch bekommen. „Wir sind aus Uder und waren im letzten Jahr schon hier, denn mein Papa macht hier heute Musik.“

Die Leute ließen es sich bei Glühwein, Punsch, Tee und Gegrilltem gut gehen, standen an der Feuertonne oder ließen sich an den Tischen im Feuerwehrgerätehaus nieder. Wer noch einen Baum für das Fest brauchte, konnte diesen am Sonntag kaufen. Denn eigens für den Markt wurde ein Christbaumverkauf angeboten. Der Weihnachtsmann hatte gut zu tun. Erst nach einer Stunde waren alle Kinder beschenkt. Die vierjährige Marla aus Hohengandern hatte ihr Geschenk ihrem Papa gegeben und spielte mit ihren Freundinnen. Bruder Jonathan blieb lieber bei seinen Eltern. „Der Kleine ist erst vier Jahre und hat Angst vorm Weihnachtsmann, aber etwas aus dem Geschenksack hat auch er gekriegt“, meinte Papa Marcel. Olaf Pschorn von der Freiwilligen Feuerwehr war mit dem Markt mehr als zufrieden. „Alle haben zugefasst. Wir haben, glaube ich, einen schönen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt“, lautete sein Fazit.