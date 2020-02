Erfurt. Die Polizei hat es im Alltag normalerweise mit Räubern, Kriminellen und Unruhestiftern zu tun. Am Freitag dann eine tierische Abwechslung: In Erfurt lief den Beamten Moritz vor die Füße.

Fundhund möchte nach Hause - Zu wem gehört Moritz aus Erfurt?

Auf ihrem Twitter-Kanal informiert die Thüringer Polizei alltäglich über Diebstähle, Arbeitsunfälle und Abzockmaschen. Am Freitag jedoch setzten die Beamten eine Vermisstenmeldung der besonderen Art ab. Gesucht wurde jedoch kein Mensch, sondern Frauchen und Herrchen eines Yorkshire Terriers, der allein in der Erfurter Talstraße herumstromerte.

Die Erfurter Polizisten kümmerten sich rührend um den kleinen Streuner. Foto: Polizei Thüringen Twitter

Christoph und Danilo von der Polizei Erfurt Nord fanden den Vierbeiner. Die beiden waren wegen eines Einsatzes vor Ort und entdeckten den Hund, der ziellos am Flusslauf der Gera herumlief. „Er war nass und schlotterte vor Kälte“, erklärt die Polizei auf ihrer Facebook-Seite. In der nahen Umgebung konnten sie keinen Besitzer ausmachen. Kurzerhand fertigten sie aus Absperrband eine Leine und setzten die Fellnase zum Aufwärmen in den Streifenwagen.

Moritz ist ziemlich verängstigt

Die Polizei, Freund und Helfer auch für Tiere in Not, startete bei Twitter einen Aufruf: „Fundhund ‘Fundi’ will nach Hause!’ So hatten die Beamten den Yorki getauft. Sie machten sich auf den Weg ins Tierheim am Lutherstein, um dort prüfen zu lassen, ob „Fundi“ einen Chip hat und sich so eventuell Frauchen oder Herrchen ermitteln ließe.

Tatsächlich hört der kleine Racker auf den Namen „Moritz“ . Er trägt zudem ein kleines Geschirr und eine goldene Marke „Tollwut geimpft“. Er ist ziemlich verängstigt. Deswegen der dringende Appell: Wer weiß, wohin die Fellnase gehört, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord unter der Telefonnummer 0361/78400 oder beim Tierheim (Erfurter Stadtwerke) unter der Telefonnummer 0361/5644400 zu melden.

Auf Facebook werden die Tierretter gefeiert: Innerhalb einer Stunde wurde der Beitrag knapp 150 Mal geteilt: „Danke fürs Kümmern“, schreibt Nutzer Min Mü. „Gut gemacht, Jungs. Ich drück die Daumen, dass der Besitzer ganz schnell gefunden wird“, hofft Torsten TB. „Geile Typen, ich feier euch!“, freut sich David Pe.

Wie es mit Moritz weitergeht, bleibt spannend. Die Polizei hat versprochen, über ein hoffentlich baldiges Happy End zu berichten.

