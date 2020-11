Kleiner Geraer Märchenmarkt ist noch möglich

Der Märchenmarkt 2020 in Gera ist noch möglich. Die dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens und die vom Freistaat erlassene aktuelle Verordnung zur weiteren Eindämmung des Virus „erschweren der Stadt Gera die sofortige Entscheidung zur Durchführung des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr“, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung am späten Dienstagnachmittag.

Für den 3. November war eine Entscheidung mehrfach angekündigt worden. Nun soll sie „erst in den kommenden Wochen“ abschließend getroffen werden, heißt es. Gegenwärtig würden weiterhin mit Hochdruck die Planungen und Vorbereitungen durch das Kulturamt mit dem Ziel durchgeführt, für die Geraer einen Märchenmarkt in einer möglichen kleineren Variante, unter Beachtung aller geltenden Hygieneregeln, durchzuführen. Sollte der Markt stattfinden, könnte sein Beginn frühestens im Dezember, mit Ablauf der seit Montag geltenden „Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung“ des Freistaates Thüringen, liegen. Ursprünglich sollte der Markt am 26. November eröffnet werden und am 23. Dezember schließen. Geras Märchenmarktweihnachtsmann Heiko Reichelt hängt noch immer in der Luft, wie er am Dienstag erklärte. Bisher habe er nur die mündliche Zusage, dass er dabei sein wird, wenn der Markt stattfindet. Sonst stand der Vertrag schon im April. Doch die elfte Saison steht für ihn weiter auf der Kippe. „Ich werde wohl dieses Jahr kurz treten“, sagte der 50-jährige Geraer, der sich regelmäßig den Großteil seines Urlaubs für die besondere Mission aufgespart hatte. Schon einmal Anfang September hatte unsere Redaktion bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob es nicht möglich sei, den Weihnachtsmann für Freiluftauftritte vor Geraer Kindertagesstätten und Schulen unter Vertrag zu nehmen. Auf die Idee ließ sich damals niemand ein.