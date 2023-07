Klempner oder Musiker? - Was der Fury-Sänger der Jugend rät

Kai Wingenfelder, Sänger und Songschreiber der deutschen Rockband Fury in the Slaughterhouse hat einen Tipp zur Berufswahl.

Kai Wingenfelder, Sänger der Band Fury in the Slaughterhouse, rät jungen Musikern, Klempner zu werden. „Damit kann man eine Menge Geld verdienen“, sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn du einmal eine Heizung klarmachst, hast du mehr verdient als die meisten Musiker in zwei Monaten.“ Das sei jetzt der sarkastische Tipp. „Aber ernsthaft: Man soll nie aufhören zu träumen, aber man sollte auch nicht nur träumen. Wenn man nicht für eine Sache brennt, kann man auch kein Feuer anzünden“, betonte er.

Fury in the Slaughterhouse rund um die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder zählten in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Zu den bekannten Hits der 1987 in Hannover gegründeten Gruppe gehören „Time To Wonder“ und „Won't Forget These Days“. 2008 löste sich die Band im Streit auf, 2017 kam die Versöhnung.

Am Freitag (28. Juli) erscheint das 14. Studioalbum von Fury mit dem Titel „Hope“, bereits am 1. Juli startete eine Deutschland-Tour. „Die Zeit der Pandemie hat uns natürlich auch sehr beeinflusst“, sagte Kai Wingenfelder. Wir alle benötigten Hoffnung - „in diesen Zeiten, bei dieser Entwicklung in der Welt, politisch und klimatechnisch“.