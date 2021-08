Klettern hilft bei der Therapie in Nordhausen

Nordhausen. Der Schattenkinder-Verein meistert sein bisher größtes Projekt und übergibt es dem Südharz-Klinikum.

Träume sind erlaubt. Manche erfüllen sich sogar. Geduld und Ausdauer helfen dabei. Die Mitglieder des Südharzer Vereins Schattenkinder wissen das. Deshalb haben sie ihr Ziel nie aus den Augen verloren.

Grit Kellmann ist glücklich. Der Mund-Nasen-Schutz lässt nur ihre Augen unbedeckt. Aber das genügt, um zu sehen, wie sehr sich die Vereinsvizechefin freut. Dieses Projekt habe viel Kraft gekostet, sagt sie.

Es hat sich gelohnt. Die Turnhalle des Südharz-Klinikums verfügt jetzt über eine fest installierte Kletterwand. Die Idee ist fünf Jahre alt. „Schattenkinder“ ist der Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Südharz-Klinikum. Seit März 2011 existiert er.

Dem Umgang mit auffälligen Kindern setzen Unverständnis und Angst häufig Grenzen in der Gesellschaft. Unabhängig vom Lebensalter gilt: Wer psychisch erkrankt, gerät schnell in eine Außenseiterrolle. Sind Kinder betroffen, leiden sie meist noch stärker darunter als Erwachsene. Der Verein will helfen, aufklären, auch Anlaufpunkt sein.

„Wir sind ein kleiner Verein mit großen Ambitionen“, sagt Grit Kellmann. Das allgemeine Ziel ist von Anfang an klar: Der Klinik soll geholfen werden. Zunächst mit überschaubaren Projekten. Die erste aufwendigere Etappe ist 2015 ein Spielplatz auf dem Areal des Klinikums. Das bisher größte Vorhaben wird die Kletterwand.

Mit einer Galerie an der Turnhallenwand bedankt sich der Verein bei allen Sponsoren. Foto: Jens Feuerriegel

Die jungen Patienten der Klinik verbringen in den meisten Fällen eine lange Zeit in der stationären Behandlung. Es ist wichtig, ihnen zu den geregelten Tagesabläufen auch eine ausgefüllte Freizeit zu ermöglichen. Die Kletterwand ist ein ideales Angebot. Denn sie kann bei der Therapie helfen. Dabei geht es weniger um das sportliche Training. Aber beim Klettern können die Kinder und Jugendlichen ihre Motorik, Koordination, Kreativität und ihr Selbstvertrauen stärken. Zum Beispiel bei einer Angststörung, die sich in Panikattacken äußert. Positive Kletterwand-Erfahrungen sind dann auf andere Lebenssituationen übertragbar.

Mit Herz und Leidenschaft verfolgt der Verein sein Ziel. Aber schnell wird klar: Allein ist es nicht machbar. Etliche Sponsoren sind notwendig.

Die Kletterwand kostet 28.000 Euro. Dank vieler Spenden kann der Verein diese Aufgabe stemmen. Das Südharz-Klinikum finanziert das Zubehör (wie die Gurte) und die Ausbildung der 16 Klettertherapeuten – im Gesamtwert von 8000 Euro. Mitarbeiter des Krankenhauses haben sich in ihrer Freizeit das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten angeeignet.

Ein Fest umrahmt am Mittwochvormittag die offizielle Übergabe der Kletterwand an das Klinikum. Junge Patienten musizieren, führen auf, was sie in den vergangenen 14 Tagen geübt haben. Grit Kellmann ist begeistert. Sie kennt die Krankheitsbilder einiger Musikanten, weiß daher, welch großartige Leistung die Jugendlichen hier öffentlich vollbringen. Sie springen wahrlich über ihre Schatten.

Dankbar ist Grit Kellmann allen Sponsoren. Den Spendern ist auch eine Galerie an der Turnhallenwand gewidmet. Sehr zu schätzen weiß der Verein ebenso die Hilfe der Handwerker vom Klinikum. „Was auch immer wir wünschen", sagt Grit Kellmann, „wir finden offene Ohren."