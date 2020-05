Im zweiten Anlauf startet nun der Aktivpark am Stausee Hohenfelden erneut in die Saison.

Hohenfelden. Aktivpark am See empfängt Besucher.

Kletterwald Hohenfelden kann nun doch öffnen

Einen zweiten Anlauf, seinen Aktivpark und den Kletterwald am Stausee Hohenfelden nach der Corona-Pause zu öffnen, nimmt Danny Luderer in dieser Woche. Am Dienstag, 5. Mai, um 10 Uhr empfängt er wieder Besucher. Bereits in der vergangenen Woche hatte er seine Anlage geöffnet, wurde allerdings vom Landratsamt zurückgepfiffen. Die Behörde erklärte, dass der Kletterwald nicht in die Kategorie zoologischer und botanischer Gärten falle, sondern in den Bereich der Sport- und Freizeiteinrichtungen. Und für diesen war der Betrieb noch ausgeschlossen.

Inzwischen hat das Land die Bestimmungen für den Outdoor-Sportbereich gelockert. Luderer habe sich diesmal zudem eindeutiger als beim ersten Mal im Landratsamt vergewissert, unter Einhaltung des nötigen Infektionsschutzes öffnen zu dürfen. Der Aktivpark ist bis Freitag zunächst von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ab dem Wochenende dann von 9.30 bis 20 Uhr.