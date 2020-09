Klezmer-Musik auf dem Friedhof und ein Operettenspaziergang

Der Tenor Alexander Voigt und die Mezzosopranistin Claudia Otte – hier zu sehen bei einem früheren Auftritt im Weißbarthaus in Ostramondra – sind beim Operettenspaziergang in Ostramondra zu hören.

Gleich mehrere Termine innerhalb der Kreiskulturwochen gibt es in dieser Woche. Die Lesung mit Anastasia Zampounidis „Für immer zuckerfrei“ am Mittwoch im Sömmerdaer Volkshaus ist allerdings schon ausverkauft. Das Gleiche gilt für das Programm „Alles für die Katz“ über den Sinn der Kunst und der Künstler mit Andreas vom Rothenbarth und Holger Hopfenstreich am 2. September auf der Kleinkunstbühne „Zur Katz´“ in Schwerstedt.