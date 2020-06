Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klickbare Freibadkarte: Hier kann in Thüringen geplanscht werden

Ab Freitag fühlt sich das Wetter endlich freibadtauglich an - also ab ins kühle Nass! In einigen Thüringer Freibädern hat die Badesaison schon begonnen. Andere Bäder sind auf den verspäteten Saisonstart vorbereitet, warten mit der Eröffnung allerdings noch ab. Voraussetzung dafür, dass Gäste überhaupt kommen dürfen, ist nämlich ein Hygienekonzept für jede Einrichtung. Die Auflagen sind gerade für kleine Freibäder auf Dörfern schwierig in der Handhabung.

Normalerweise warten 30 natürliche Gewässer und 165 Freibäder auf Badegäste. Ob klassisches Freibad, Waldbad, Naturbad oder Strandbad - für jeden Geschmack ist eigentlich etwas dabei.

Wir haben für Sie einige Thüringer Bäder auf einer klickbaren Karte zusammengestellt, die Ihnen zeigt, wann und wo welches Bad seine Tore öffnet. Für alle Wasserratten ist das kalte Nass also nur einen Klick entfernt:

