Klima-Pavillon kommt aus Gera nach Nordhausen

In Gera endete am Sonnabend das Gastspiel des Klima-Pavillons. Nächstes Jahr ist Nordhausen Gastgeber. Der Vizepräsident der Nordhäuser Hochschule, Viktor Wesselak (links), bekam im Beisein der Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund den Schlüssel zum Pavillon von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb überreicht.

Es wird das fünfte Gastspiel in einer Thüringer Stadt. Der Klima-Pavillon kommt nach Nordhausen. Am Sonnabend war der Abschlusstag in dem außergewöhnlichen temporären Bauwerk des Thüringer Umweltministeriums in Geras Neuer Mitte. Über 7500 Interessierte besuchten seit Mai die Kuppel, die sich den Themen Klimaschutz und Klimawandel, erneuerbare Energien, Ressourcenschutz und Mobilität widmet. Nächstes Jahr ist Nordhausen Gastgeber des Pavillons. Der Vizepräsident der Nordhäuser Hochschule, Viktor Wesselak, bekam den Schlüssel von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb – im Beisein der Umweltministerin Anja Siegesmund.