Klinik-Küche bietet Essen außer Haus

Weimars Klinik und ihre Cafeteria sind derzeit aufgrund der Corona-Verfügungen für Besucher geschlossen. Seit dieser Woche gibt es für Stammgäste und alle anderen, die eine mit 4,80 Euro preiswerte Mittagsmahlzeit suchen, aber wieder ein Angebot der Küche: Die Klinik-Service-Gesellschaft kocht nun für externe Mittagsgäste im Außer-Haus-Verkauf. Es besteht die Auswahl aus drei Tagesgerichten. Am Dienstag, 7. April, gibt es paniertes Schollenfilet, dazu hausgemachte Remoulade und Kartoffelsalat, Hühnerfrikassee mit Spargel, Pilzen, Erbsen und Butterreis sowie eine vegetarische Maultaschen-Gemüsepfanne an Schnittlauchsoße.

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, hat Betriebsleiter Christian Höttges um Vorbestellung gebeten: telefonisch unter der 03643 / 572030, per Fax unter 03643 / 572032 oder per E-Mail an kueche@klinikum-weimar.de. Die vorbestellten Mahlzeiten können dann in der Zeit von 11.30 bis 14 Uhr im ausgewiesenen Bereich am Haupteingang des Weimarer Klinikums entgegengenommen werden. Bezahlt wird bei Abholung.

Die Klinik-Service-Gesellschaft kocht täglich frisch etwa 1500 Mittagessen für Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, die Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH und weitere Unternehmen.

Der Speiseplan für die aktuelle Woche liegt vor Ort aus und ist auch jederzeit online unter klinikum-weimar.de/speiseplan abzurufen.