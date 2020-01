Knutfeste haben sich zu einer festen Tradition entwickelt

Weihnachtsbaumfeuer loderten auch an diesem Wochenende noch vielerorts im Landkreis. „Für uns ist es längst ein Traditionsfeuer“, betonte am Samstag in Denstedt Stefan Chalupka vom veranstaltenden Feuerwehr- und Traditionsverein. Seit 2007 versammeln sich die Denstedter und auch Bürger aus dem benachbarten Kromsdorf am Feuer nahe der Steinbrücke. An zwei Vormittagen waren die Bäume eingesammelt worden. „Wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen“, berichtet Chalupka. Wie sehr die Bürger die mit dem Knutfest verbundene Geselligkeit schätzen, zeigte sich auch im rasanten Absatz der Bratwürstchen: Innerhalb von eineinhalb Stunden war von 150 Rostern kein Zipfelchen mehr übrig.

Bevor in Ottmannshausen das Knutfeuer entzündet wurde, ging es am Samstagabend im Fackelumzug durchs Dorf. Eingesammelt worden waren im Vorfeld 43 abgeschmückte Weihnachtsbäume, die am Dorfgemeinschaftshaus nach und nach in Flammen aufgingen. Der noch junge Heimat- und Traditionsverein habe sich inzwischen etabliert, verwies Karina Franke, stellvertretende Vorsitzende, auf große Unterstützung. Stärken konnten sich die Festteilnehmer mit Soljanka, es gab Glühwein und Kinderpunsch. Einer ersten Belastungsprobe unterzogen wurde bei dem hervorragend besuchten Fest der zwischen Weihnachten und Neujahr von der Gemeinde neu gepflasterte und behindertengerecht angelegte Weg von der Straße zum Dorfgemeinschaftshaus.

In Krautheim übertraf die Anzahl der gespendeten Weihnachtsbäume die des Vorjahres deutlich: Wie Ortsbrandmeister Willy Gerber informiert, konnten in Krautheim und Haindorf 98 Weihnachtsbäume eingesammelt werden und damit 20 mehr als im Vorjahr. Abgeholt worden waren die Bäume von der Kirmesgesellschaft. Gemeinsam mit weiteren Feuerwehrmännern sorgte Gerber am Samstagabend dafür, dass das Feuer an der Freilichtbühne nie ausging. Für die Kinder gab es ein kleines Extrafeuer, an dem sie Stockbrot rösteten. „Vor fünf Jahren hatten wir in der Kirmesgesellschaft die spontane Idee, ein Knutfeuer zu veranstalten“, berichtet Lisa Helmli. Aus kleinen Anfängen hat sich längst ein beliebtes Fest entwickelt. Der Kirmesgesellschaft obliegt auch das Einsammeln der Bäume. Auch der Heimatverein unterstützt das Fest. So sorgt das Knutfeuer nicht nur für einen gesellschaftlichen Höhepunkt im Veranstaltungskalender in Krautheim/Haindorf, sondern auch für den Zusammenhalt der beteiligten Vereine.

Bereits am Freitagabend hatten die Thangelstedter ihr Knutfest gefeiert. Etwa 30 ausgediente Weihnachtsbäume fanden in Blankenhain ihr Ende im Knutfeuer. Fein aufgereiht lagen sie den Weg entlang vor der Feuerwehr und wanderten einer nach dem anderen in die Feuerschale. Wer seinen Baum vorbeibrachte, bekam dafür ein Freigetränk und nette Gesellschaft. Bei Bratwurst und Brätel vom Rost feierten die Thangelstedter in geselliger Runde ihren Abschied vom Weihnachtsfest.