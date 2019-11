Koala mit Mini-Gips: Zoo päppelt Baby ohne Mutter wieder auf

Tragische Schicksale machen auch vor der Tierwelt nicht halt, auch wenn die Protagonisten so putzig sind: Ein Koala-Weibchen starb an den Folgen eines Sturzes von einem Baum auf einer australischen Plantage. Ihr Koala-Baby kam noch einmal mit dem Schrecken davon – und mit einem Armbruch.

Das fünf Monate alte verwaiste Beuteltier wird nun im Werribee Open Range Zoo nahe Melbourne aufgepäppelt. Die Mutter habe sich bei dem Sturz im Juni so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste, teilte der Zoo auf Twitter mit.

Das etwa 150 Tage alte Koalababy wird von einer Tierpflegerin in Melbourne aufgepäppelt. Foto: Zoos Victoria / dpa

Der nur rund 500 Gramm leichte Koala-Nachwuchs bekam einen Gips und wird rund um die Uhr betreut, wie Tierpflegerin Jess Rice erzählte. Alle vier Stunden werde das Tier mit einer speziellen Milch gefüttert.

Außerdem erhielt das Baby ein Koala-Plüschtier, an dem sich das Tier – ähnlich wie bei der Mutter – festkrallen kann. Der Zoo hoffe, den Koala in etwa einem Jahr in der Natur freilassen zu können.

