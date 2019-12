Kölledas Bürgermeister bilanziert ein durchwachsenes Jahr

„Es war ein Auf und Ab“, sagt Lutz Riedel (SPD) im Rückblick auf das Jahr 2019 und die Stadt Kölleda. Es habe durchaus positive Ergebnisse gebracht. „Der Kunstrasen ist fertig. Die Breitscheidstraße ist noch vor Weihnachten saniert übergeben worden. Der Breitbandausbau durch die Thüringer Netkom läuft und das vor allem, das war mir wichtig, inklusive der Ortsteile“, zählt der Bürgermeister auf. Vor allem letzteres sei „eine feine Sache“, die andere Partner so wohl nicht in Angriff genommen hätten.

Blick in die sanierte und kurz vor Weihnachten fertig gewordene Rudolf-Breitscheid-Straße in Kölleda. Foto: Jens König

Zu den guten Nachrichten aus dem Jahr 2019 zählt Riedel weiterhin die, dass die Arbeiten am das Stadtbild prägenden Gebäude Markt 25, dem künftigen soziokulturellen Zentrum, planmäßig voranschreiten. „Das ist auch insofern sehr wichtig, als mit dessen Fertigstellung Kölleda auch endlich wieder einen Jugendsozialarbeiter bekommt“, betont der Bürgermeister. Auf der Positivseite seiner Checkliste verbucht er zudem den 1. Spatenstich für den Bau der Trinkwasser-Fernleitung. „Die Rohre rings um Kölleda auf den Feldern künden ja davon“, sagt Riedel und ergänzt, dass er sich sehr gut an erste Bürgerrunden vor nunmehr 30 Jahren erinnern könne, als das Trinkwasser eines der wichtigsten Themen gewesen sei. Die damals vor allem kritisierte Qualität sei längst verbessert. „Nun wird auch die Härte bald nicht länger ein Problem sein“, freut er sich. Ende 2020/Anfang 2021 soll das weiche Wasser in Kölleda und Umgebung zur Verfügung stehen. Das barrierearme WWG-Projekt „Wohnen im Park“ ist umgesetzt. Der Einzug der Mieter läuft seit dem 13. Dezember. Am 8. Mai ist offiziell Eröffnung.

Im Ausblick ist Riedel zuversichtlich, dass die Sanierung von Gerbergasse, Bäckergasse und oberer Bahnhofstraße fortgesetzt werden und auch weitere Maßnahmen folgen. Riedel: „Das muss aber in abgestimmter Form erfolgen, immer da, wo auch Trink- und Abwasserleitungen erneuert werden. Die Netkom wolle dort, wo möglich, Glasfaserkabel bis in die Häuser legen.

Ein Termin ist fix: Am 6. Januar beginnen die Arbeiten zum Kinderkrippen-Neubau neben der Kita „Frieden“.

Ins Kontor geschlagen hat für Kölleda der „für uns alle völlig unerwartete“ (Riedel) Gewerbesteuereinnahmeverlust. Der sei so spät im Jahr eingetreten, dass die Ausschreibungen alle schon raus gewesen seien. In der Konsequenz habe Kölleda die Schwimmbadbau-Aktivitäten abbrechen und andere Pläne zurückstellen müssen – „wie weit, das muss sich noch zeigen“, sagt Riedel. „Bis dahin haben wir wirklich ein irres Tempo vorgelegt“, bedauert Riedel die Vollbremsung.

Weniger als vorher gedacht sieht der Kölledaer Bürgermeister sich und die Stadt in Fragen des Vollzugs des Austritts unter Zeitdruck: „Der Stichtag 17. April für eine endgültige Klärung aller Detailfragen, auch der Personalübergänge, ist weg.“ Das hätten Gespräche im Innenministerium ergeben. Die Stadt habe ein Gremium gebildet, in dem neben den Mitgliedern des Hauptausschusses auch Vertreter der weiteren Fraktionen sowie die Ortsteilbürgermeister mitarbeiteten. „Wir dürfen da jetzt aber trotzdem keine Luft dranlassen“, sagt er. Im Innenministerium sei auch klar gemacht worden, dass sowohl die Stadt als auch die VG nach der Trennung eine eigene, sauber getrennte Kernverwaltung vorhalten müssten.

Schwerste Aufgabe in 2020 wird jedoch zunächst die Aufstellung eines Haushalts. Riedel schätzt, dass dies im März geschafft sein könnte. Er hofft, dass es noch im Februar gelingt. Bis dahin sei die Stadt jedoch nicht handlungsunfähig. Kurz vor Weihnachten hat die Kommunalaufsicht den Kölledaer Nachtragshaushalt 2019 bewilligt.