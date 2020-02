Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Tradition wird weitergehen

Gehen Sie gern Essen? Oder vertrauen Sie nur dem, was Sie auch selbst gekocht haben?

Ich gebe zu, dass ich mich gern kulinarisch verwöhnen lasse. Und dabei habe ich kein schlechtes Gewissen, denn mit dem Zahlen meiner Rechnung kurbele ich die heimische Wirtschaft an. Denn die hat gerade im gastronomischen Sektor mit genügend Problemen zu kämpfen und kann somit jeden Euro gut gebrauchen.

Da ist an erster Stelle das Personal zu nennen. Gutes Personal zu bekommen, ist heutzutage schwierig. Die Arbeitszeiten sind nicht gerade arbeitnehmerfreundlich, der Job in der Küche und im Gastraum sehr anstrengend. Die Preise dürfen nicht zu hoch sein, um die Kundschaft nicht abzuschrecken, aber auch nicht zu niedrig, um am Ende des Monats noch genügend Geld in der eigenen Tasche zu haben. Und dann ist da ja noch die Miete, die für das Lokal an den Vermieter zu zahlen ist.

So ist es wenig verwunderlich, dass die Fluktuation bei den Gaststätten in Nordhausen recht hoch ist. Jüngstes Beispiel ist die Schöne Aussicht, die aus Personalmangel schließen musste. Deshalb ist es gut, dass die Friedenseiche in Salza im Frühjahr wieder öffnen wird. Denn das Lokal blickt auf eine große Tradition, die jetzt weitergeführt werden kann.