Konzerte von Gabalier und Clueso: Zufahrt zum Parkhaus am Erfurter Domplatz wird eventuell gesperrt

Unerhört: Ein geschlossenes Parkhaus dürfte den Fans wohl kaum recht sein, aber die Sicherheit geht vor. Das Bild zeigt Andreas Gabalier in der Olympiahalle im Rahmen des Tourauftaktes 2018 in Innsbruck.

Erfurt. Ab morgen wird es wieder voll in der Erfurter Innenstadt. Wird es zu eng, wird die Zufahrt zum Parkhaus am Domplatz gesperrt. Das sollten Clueso- und Gabalier-Fans beachten:

Die nächsten beiden Stars werden am Wochenende den Erfurter Domplatz beehren: Am Freitag tritt Andreas Gabalier auf, am Samstag und Sonntag Clueso. Bereits am vergangenen Wochenende kam das gesamte Gebiet an seine Kapazitätsgrenzen. Roland Kaiser, die Broilers und Santiano lockten nicht nur Besucher mit Eintrittskarte, sondern auch etliche Zaungäste. Sämtliche Bars und Restaurants waren am Domplatz ausgebucht, freie Stellen mit Klappstühlen oder stehenden Zuschauern belegt.

Und so manche Straße und Schiene ebenso. Sollte die Menge der Zaungäste so groß werden, dass eine Gefährdung besteht, kann es sein, dass die Zufahrt zum Parkhaus am Domplatz gesperrt wird. Darauf weisen die Stadtwerke, die das Parkhaus betreiben, hin.

„Die Einfahrt und das Parken im SWE Parkhaus am Domplatz kann vor und während der Veranstaltungen nicht garantiert werden. Hintergrund sind Planungen der Stadt und der Polizei, die Zufahrtsstraße zu sperren“, sagt Stadtwerkesprecher Hannes Sperrling. Das Parkhaus sei bis 23 Uhr geöffnet, eine Ausfahrt sei jederzeit über die Ausfahrt „Lauentor“ möglich.

Broilers feiern mit mehr als 13.000 Fans auf dem Erfurter Domplatz - die Bilder Broilers feiern mit mehr als 13.000 Fans auf dem Erfurter Domplatz - die Bilder Die Broilers, eine Punkband aus Düsseldorf rissen am Samstagabend den Erfurter Domplatz auseinander. Schon bei den Donots, welche als Support dabei waren, kochte die Stimmung. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Auf Bahn und andere Parkhäuser ausweichen

Wem es möglich ist, sollte auf die Bahn ausweichen, zu Fuß kommen oder mit dem Rad. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. Deswegen, so der Evag-Sprecher, ist die Nutzung der P+R-Angebote in der Stadt zu empfehlen. Vom Parkhaus Am Stadion (Linie 2) und Parkhaus Hauptbahnhof (Linie 2, 3 und 6) kommen Besucher ohne Umstieg direkt zum Domplatz. Ebenfalls zu empfehlen sind der P+R in der Wartburgstraße (Linie 2) und der P+R am Europaplatz (Linie 3). Fußläufig ist der Domplatz gut ab den Parkhäusern Forum 1 und Forum 1/2 zu erreichen.

Für Besucher bietet sich im Parkhaus Hauptbahnhof das Angebot „GutenAbend.Parken“ an. Nach 18 Uhr parken Gäste hier für nur 5 Euro. Das Angebot gilt bis 7 Uhr des Folgetages. Das Parkhaus Am Hauptbahnhof ist 24 Stunden geöffnet. Für den vergünstigten Tarif einfach die gelbe Taste „Abend.Tarif“ auf dem Display des Kassenautomaten drücken, Chipcoin einwerfen und bezahlen. Die Parkgebühr kann im Voraus entrichtet werden, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.