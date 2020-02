Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kooperation der Stadt Nordhausen mit dem IFA-Verein ist verschoben worden

Die Unterstützung des IFA-Museums durch die Stadt Nordhausen entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Auf der Sitzung des städtischen Kulturausschusses am Montagabend fand der Entwurf einer Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und Museum keine Mehrheit, wie die TA aus gut unterrichteten Quellen erfuhr. Die Vereinbarung soll demnach noch einmal überarbeitet werden und vorerst nicht den Weg in den Stadtrat nehmen. Es wurde sich aber als Kompromisslösung darauf verständigt, dass der IFA-Museumsverein einen Förderantrag an die Stadt stellen darf, um die im Raum stehenden 60.000 Euro für die Deckung der anfallenden Betriebskosten erhalten zu können.

Als zweite finanzielle Förderung hat der Landkreis Nordhausen dem Verein für dieses Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von 20.000 Euro als freiwillige Leistung in Aussicht gestellt.