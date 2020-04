Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenlose Tanzstunden in Gotha angekündigt

Für alle, die jetzt infolge der Corona-Krise intensiver arbeiten müssen, also Pfleger und Schwestern in Krankenhäusern, Pflegepersonal in den Senioren-Einrichtungen sowie Menschen, die jetzt schwerkranke Angehörige pflegen, und auch besonders belastete Verkäufer im Einzelhandel bietet die Tanzschule Duparré in der Erfurter Straße in Gotha mit dem Ende der Einschränkungen unentgeltliche Tanzkurse an.

Voraussetzung soll ein vom Arbeitgeber ausgefülltes Formular sein, das dann auf der Homepage der Tanzschule zum Download bereit stehen wird, kündigt Johannes Duparré an. Der Kurs muss dann im Jahr 2020 beginnen. In der Regel beginnt in jedem Monat ein neuer Kurs.

Das Angebot gilt, solange die Kapazitäten reichen. und bezieht auch den Tanzpartner mit ein. Auch bei der Tanzschule Eckardt, die außerhalb der außergewöhnlichen Situation im ganzen Landkreis Goth aktiv ist, gibt es die Überlegung, zum Beispiel Verkäuferinnen mal einE Tanzstunde zu schenken, berichtet Inhaber René Eckardt.