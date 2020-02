Die Kowo Obereichsfeld kauft den Eichsfelder Hof in Heiligenstadt.

Kowo kauft in Heiligenstadt leerstehendes Hotel

„Eine sehr gute Nachricht“ hat Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) zum seit geraumer Zeit ungenutzten und leerstehenden Hotel „Eichsfelder Hof“: Die Kommunale Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld (Kowo) will das große Gebäude mitten in der Innenstadt, zu dem auch noch ein Parkplatz in der Vogelsgasse gehört, kaufen. Damit dürfte die Stadt nicht nur ein Sorgenkind weniger haben, sondern auch ein Haus, das nicht dem Verfall preisgegeben ist.

Laut Kowo-Chef Thomas Simon müssen jetzt erst einmal die rechtlichen Angelegenheit geklärt, der Verkehrssicherungspflicht Rechnung getragen und die Schäden am Haus aufgenommen werden. Voraussetzung für das weitere Tun ist dann ein Planungs- und Nutzungskonzept. „2020 sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um etwas Vernünftiges aus dem Gebäude zum machen“, sagt Thomas Simon. Doch was das genau ist, das steht noch nicht fest. Vorstellen kann sich der Kowo-Chef, dass seine Gesellschaft das Projekt nicht allein stemmt, sondern eine weitere Gesellschaft in die Planungen einbezieht. Dass dort wieder ein Hotel eingerichtet wird, ist für ihn keine Option. Viel eher vorstellen kann er sich ein Mischkonzept, das Wohnen und Gewerbetreiben möglich macht.