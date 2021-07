Kreis Nordhausen entsendet Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet

Nordhausen. Zwei Fahrzeuge des Nordhäuser Katastrophenschutzzuges sind auf dem Weg ins Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz.

Einsatzkräfte sowie zwei Fahrzeuge des Katastrophenschutzzuges des Landkreises Nordhausen sind auf dem Weg ins Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. „Die Bilder und Nachrichten aus den Hochwasser- und Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machen natürlich auch uns betroffen“, erklärt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Deshalb organisieren wir in Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt, wie wir konkret die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen können.“

Das Land Rheinland-Pfalz habe inzwischen ein Hilfeersuchen an die anderen Bundesländer gerichtet. Daraufhin stelle das Land Thüringen am Sammelpunkt in Eisenach einen Katastrophenschutzzug zusammen. Dabei sei auch die Feuerwehr Niedersachswerfen mit dem Gerätewagen Dekontamination-Personen und einem Mannschaftstransportwagen. Acht Kameraden sollen das Fahrzeug aus dem hiesigen Katastrophenschutzzug besetzen. Der Abruf sei erst einmal für drei Tage geplant. „Mit diesem Fahrzeug kann Trinkwasser aufbereitet und transportiert werden, was in der aktuellen Katastrophensituation akut benötigt wird“, so Jendricke. „Ich danke den Kameraden für die schnelle Einsatzbereitschaft.“

Diesem Dank schließt sich auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Thomas Evers, an, der sich ebenso tief betroffen zeigt über das Ausmaß der Katastrophe und die zahlreichen Opfer des Hochwassers, vor allem die im Einsatz gestorbenen Feuerwehrleute, und mahnt deshalb die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Nordhausen vor Ort zu besonderer Vorsicht. Denn der Einsatz birgt angesichts des zusammengebrochenen Infrastruktur- und Mobilfunknetzes besondere Herausforderungen und Gefahren.

Inzwischen seien nach aktuellen Meldungen schon mehr als 100 Todesopfer in den Hochwasserregionen zu beklagen.