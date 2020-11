Der Landkreis Sömmerda ist – zumindest vorerst – kein „Gebiet mit erhöhtem Infektionsgeschehen“ mehr. Der Risikogebiet-Status hatte zuvor seit dem 18. Oktober bestanden und der Landkreis deshalb eine verschärfte Allgemeinverfügung erlassen (unsere Zeitung berichtete). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen) für den Landkreis Sömmerda nach Wochen erstmals wieder auf unter 50 gesunken. Das Institut gibt per 3. November 0 Uhr einen Wert von 47,5 an. Der Kreis liegt damit zwar noch über dem ersten Schwellenwert von 35, aber nicht mehr über dem den Status als Risikogebiet anzeigenden zweiten Wert (50).

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen im Landkreis beträgt laut RKI seit Pandemie-Beginn 215.

​Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden laut Landratsamt am Montag zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zwischenzeitlich hätten allerdings 21 Personen die Quarantäne verlassen können.

Damit gibt es im Landkreis aktuell noch 77 aktive Covid-19-Fälle.

Das Gesundheitsamt zählt seit Pandemiebeginn 218 Personen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen wurde. 139 sind genesen, zwei verstorben. Noch 5 Erkrankte werden stationär behandelt. Gestern waren es noch 9.

Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.

„Dass der Landkreis Sömmerda laut Robert-Koch-Institut heute den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage unterschritten hat, ist eine erfreuliche Momentaufnahme“, sagt Amtsärztin Dagmar Dammers zum aktuellen Infektionsgeschehen im Landkreis.

„Das nach wie vor dynamische Infektionsgeschehen auch in unserem Landkreis erfordert jedoch weiterhin unseren konsequenten und konzentrierten Einsatz bei der Eindämmung der Pandemie“, so Dammers. Offensichtlich, so schätzt die Amtsärztin ein, scheinen schon die vom Landkreis ergriffenen Maßnahmen (Allgemeinverfügung) und die öffentliche Diskussion mit den damit verbundenen Verhaltensänderungen der Bürger für eine leichte Entspannung der Lage gesorgt zu haben.

„Wir hoffen natürlich, dass sich dieser Trend fortsetzt, wenn der Effekt der verschärften Regelungen von Bund und Land greift“, sagt Dammers.

Es komme jetzt darauf an, Risikogruppen konsequent zu schützen. Das gelte auch in der eigenen Familie. „Manchmal ist ein Besuch weniger und dafür ein Anruf mehr der richtige Weg, um Nähe und Verbundenheit zu beweisen.“

Entspannung gibt es auch auf einem anderen Gebiet. Laut Amtsärztin Dagmar Dammers wird am morgigen Mittwoch, 4. November, die Kindertagesstätte in Vogelsberg wieder öffnen. Damit sind dann alle ganz oder teilweise geschlossenen Einrichtungen im Landkreis wieder offen.

Auf der Corona-Seite des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport ist tagesaktuell in einem Ampelsystem der Status aufgelistet, in dem sich die Kindertagesstätten und Schulen in Thüringen befinden.

Das Landratsamt bestätigte derweil auch, dass die Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 31. Oktober 2020 unter Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzregeln Beratungen kommunaler Gremien erlaubt.