Der Landkreis sieht seine Einrichtungen in Fragen der Ausrüstung mit Verbrauchsmitteln wie medizinischem Mundschutz als gut aufgestellt an.

Landkreis. In Erwartung von Corona: Krisenstab ist in Bereitschaft, die Pandemiepläne sind aktualisiert, die Informationskette ist aktiviert..

Kreis sieht sich gewappnet für Corona-Fälle

Lange, so die einhellige Einschätzung, wird das Corona-Virus keinen Bogen um den Landkreis Sömmerda machen. Der erste bestätigte Fall in der Region scheine eine Frage von Tagen, sagte Landrat Harald Henning (CDU) am Mittwochabend im Kreistag. Es könnte aber auch schneller gehen. Bis zu seinen Ausführungen aber habe es keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus bei einem Einwohner des Kreises gegeben, so Henning. Er sieht den Kreis jedoch gut vorbereitet. In einer Mischung aus aktueller Stunde und Beantwortung einer Anfrage der AfD-Fraktion führte Henning aus, dass es einen Krisenstab (Auch wenn er das Gremium nicht so nennen wolle: „Wir haben keine Krise.“) gebe.

Regelmäßige Abstimmungen auf unterschiedlichen Ebenen

Es fänden zudem regelmäßige Abstimmungen auf unterschiedlichen Ebenen statt. So träfen sich schon immer wöchentlich Vertreter der zuständigen Kreisbehörden (Katastrophenschutz, Gesundheitsamt, Ordnungsbehörde u.a.) mit denen von den Trägern des Rettungsdienstes (ASB, DRK), des KMG-Klinikums, der niedergelassenen Ärzte und der Polizei.

Außerdem habe der Kreis „eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen.“ So sei der Pandemieplan überarbeitet worden und würde auch weiter aktualisiert. Für den gestrigen Donnerstag kündigte er ein Informationsschreiben seines Hauses für die Städte und Gemeinden an. Die Test-Infrastruktur für das Virus sei ausgebaut worden. Seit dem 6. März biete das MVZ Kielstein in Sömmerda die dafür notwendigen Abstriche und deren Laboruntersuchung an. Testungen nehme auch die Notfallambulanz im KMG-Klinikum vor. In besonderen Fällen mache das auch das Gesundheitsamt des Kreises, „Grundsätzlich kann auch jeder, der für sich Gewissheit sucht, auf seinen Hausarzt oder einen Facharzt zugehen“, so Henning.

Mit Verbrauchsmitteln Vorsorge getroffen

In den Einrichtungen des Kreises sowie bei den Rettungsdiensten und in den medizinischen Einrichtungen, so Henning, sei auch die Ausstattung mit den notwendigen Verbrauchsmaterialien (Masken, Desinfektionsmittel) gegeben. Henning: „Wir haben Vorsorge getroffen und kümmern uns auch um Nachschub. Es ist nicht so, dass es nichts mehr gibt.“ Die Mittel dafür seien auch ohne bestätigten Haushaltsplan am 28. Februar freigegeben worden.

Noch keine Absagen per Allgemeinverfügung des Kreises

Aussagen zu generellen Veranstaltungsabsagen seitens des Kreises wollte Henning (noch) nicht machen. Die möglichen finanziellen Folgen für den Kreis würden geprüft. Zuvor hatte Ralf Hauboldt (Linke) das Beispiel anderer Landkreise (Weimarer Land) zitiert, die mittels einer sogenannten Allgemeinverfügung über das Verbot bestimmter Veranstaltungen für Klarheit und Rechtssicherheit bei den Kommunen und Veranstaltern gesorgt hätten. Henning sieht dagegen zunächst das Land in einer Klarstellungspflicht zur Kostenübernahme. „Wir brauchen Infos“, sagte er.

Er appellierte an Veranstalter, dass diese von sich aus verantwortungsvoll handeln und sich zu Absagen entschließen sollten.

Aussagen zur Problematik „Kitas und Corona“ – wie in der Anfrage gefordert – könne er nicht treffen. Der Kreis sei nicht Träger dieser Einrichtungen. Das Jugendamt stünde aber mit den freien und kommunalen Trägern in engem Kontakt und berate auf Anfrage.

Viele Klassenfahrten seien abgesagt worden. Er gehe davon aus, dass es inzwischen alle seien.

Sein Fazit: „Es ist schwierig.“