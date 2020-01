In der Kreissparkasse wurden am Mittwoch die Sieger des Planspiels Börse gekürt.

Kreissparkasse kürt in Nordhausen die besten Schüleraktionäre

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreissparkasse kürt in Nordhausen die besten Schüleraktionäre

In der Kreissparkasse sind am Mittwoch die Sieger des Planspiels Börse ausgezeichnet worden. Die Gruppe „TheWolfsOfNordhausen“ vom Nordhäuser Herder-Gymnasium landete mit einem Depotgesamtwert in Höhe von 53.417,28 Euro auf Platz 1. Das Team „Stock Brothers“, das ebenfalls vom Herder-Gymnasium stammte, erreichte mit einem Depotwert von 52.320,23 Euro Platz 2. Die Gruppe „Cookies1405“ von der Regelschule Bleicherode holte sich mit 52.265,13 Euro den dritten Platz.