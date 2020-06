Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreissparkasse Nordhausen: Ein Baum für jedes neue Girokonto

„Ein Baum für jedes neue Girokonto“ – so lautet das Versprechen der Nordhäuser Kreissparkasse. Für alle ab sofort bis 31. Oktober 2020 eröffneten Privatgirokonten will die Kreissparkasse je einen Baum spenden. „Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen“, sagt Vorstandschef Wolfgang Asche. „Im Rahmen unseres 175-jährigen Jubiläums 2016 hatten sich bereits viele Mitarbeiter in Umweltprojekten engagiert. Natürlich haben uns auch die Auswirkungen der Hitzesommer 2018 und 2019 bestärkt, in dieser Richtung intensiver zu handeln und einen nachhaltigen Beitrag vor Ort zu leisten. Wir wollen etwas in der Region bewirken, etwas Messbares und Sichtbares.“

Ein Partner für das Vorhaben wurde schnell gefunden. Im Sachgebiet Umwelt und Grünordnung der Stadt Nordhausen traf man auf offene Ohren. Mitarbeiter Sven Gerwin sowie Stadtförster Axel Axt unterstützen die Kreissparkasse fachmännisch bei der Umsetzung.

In einem ersten Gespräch konnte man sich ein Bild von der verheerenden Situation des Baumbestands im innerstädtischen Bereich und im Außenbereich machen. So hat man mit verschiedenen Einflüssen zu kämpfen. Einerseits treibt die Rußrindenkrankheit ihr Unwesen. Durch die Trockenheit ist der Baumbestand des Stadtparks zur Hälfte geschädigt. Des Weiteren sind in Harzrigi, Petersdorf und in der Windlücke durch die Dürre und den Borkenkäferbefall umfangreiche forstwirtschaftliche Maßnahmen notwendig. Hier wurden schon 1700 Quadratmeter Schadholz entnommen. Nun soll als Kompensation in den nächsten Jahren eine Aufforstung erfolgen. Hier setzt die neue Umweltinitiative der Kreissparkasse an.

Mit der vorgesehenen Pflanzaktion können in Harzrigi ehemals mit Fichten bestockte Flächen mit Laubmischwaldpflanzungen aufgeforstet werden. „Wir schätzen, dass wir in diesem Jahr 800 bis 1000 Baumsetzlinge pflanzen können und so mit unseren Kunden einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Kohlendioxid-Bindung leisten. Im Herbst werden wir – sofern dann möglich – zu unserer ersten Baumpflanzaktion einladen. Die Kunden können dann sogar selbst ihren ersten Setzling in die Erde bringen“, erklärt Wolfgang Asche.