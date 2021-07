Kreissparkasse Nordhausen spendet 30 Vereinen jeweils 1000 Euro

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erfolgte mit Vertretern der Vereine die Spendenübergabe in der Nordhäuser Kreissparkasse.

Nordhausen. Die Initiative „Gemeinsam allem gewachsen“ ist beendet und hat ihre Gewinner gefunden.

Die Stimmen sind ausgezählt. Die Entscheidung der Kunden und PS-Los-Sparer der Sparkasse ist gefallen: Der Nordhäuser Sportverein „Medizin“ erhielt bei der Vereinsaktion „Gemeinsam allem gewachsen“ der Kreissparkasse die meisten Stimmen. Der Verein sowie weitere 29 Vereine können sich über je 1000 Euro für ihre Projekte freuen, berichtet Sparkassensprecherin Vera Angelstein.

Insgesamt vergaben die Privatgirokontoinhaber der Sparkasse über 9500 Stimmen. „Wir freuen uns, dass unsere Initiative so viel Anklang gefunden hat. Sie trifft aber auch den Zeitgeist, Bürger oder in unserem Fall Privatgirokontoinhaber und auch PS-Los-Sparer in Entscheidungen einzubinden. Sie haben selbst bestimmt, welches Projekt sie fördern wollen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Wolfgang Asche.

99 Vereine nahmen die Möglichkeit wahr, um ihre Projekte vorzustellen und sich dem Votum zu stellen. 30 Vereine erhalten insgesamt 30.000 Euro. Dank einer großzügigen anonymen Privatspende konnten weitere drei Vereine je 1000 Euro erhalten.

Wolfgang Asche dankt den ehrenamtlich Tätigen für ihren gemeinnützigen Einsatz und ihre tollen Projekte. „Sie verdienen sowohl großen Respekt als auch unsere Unterstützung“, betont er. „Vereine sind sozialer Anlaufpunkt, Trainingsort, Beratungsstelle, Freizeitfüller oder auch das zweite Wohnzimmer. Vereint zu sein ist während der Corona-Pandemie schwieriger denn je gewesen. Mit unserer Aktion geben wir der Region etwas zurück und unterstützen Menschen, Institutionen und Vereine bei der Umsetzung und Realisierung ihrer Ideen.“