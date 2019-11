Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krippenweg, Andacht und Adventsbasteln

Wenn am Freitag, dem 29. November, das 22. Lichterfest beginnt, präsentieren sich auch traditionell die Apoldaer Kirchen.

Mit einer ökumenischen Andacht soll am Samstag, um 15 Uhr, das neue Kirchenjahr durch den evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer und dem katholischen Bischof Dr. Ulrich Neymeyr begonnen werden. Damit sollen Gemeinden vor Ort gewürdigt werden, die ökumenisch Akzente setzen. Beide Gemeinden feierten in diesem Jahr 125 Jahre Kirchweihjubiläum und haben viele Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt.

Neben der Andacht findet am Samstag von 15 bis 18 Uhr wieder das Adventsbasteln im Foyer des Rathauses mit der evangelischen und katholischen Gemeinde statt. Hier können Adventskränze gestaltet werden.

Die katholische Kirche hat sich in diesem Jahr noch eine andere Form der Präsentation auf dem Markt ausgedacht – so soll es über die drei Tage des Lichterfestes einen Krippenweg geben.

In zehn Schaufenstern in den Geschäften am Markt werden Krippen von Familien aus der katholischen Gemeinde ausgestellt. Die größte Krippe der Gemeinde wird – wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten – in der Kirche St. Bonifatius stehen. Diese kann zu den Gottesdienstzeiten oder nach Absprache mit Diakon Pomm besichtigt werden.Stadt Apolda