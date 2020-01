Kuh-Kölln in Vorfreude: Der Fasching kehrt heim

Ganz Kuh-Kölln ist in froher Erwartung. Gut, vielleicht nicht gleich die ganze Stadt, aber zumindest alles, was eine närrische Seite hat. Handfestestes Indiz: Die Hauptveranstaltung im Karneval 2020 ist schon ausverkauft!

Trainerin Sarah Kassner geht in ihrer ehrenamtlichen Arbeit voll auf. Foto: Jens König

„Die Aufregung ist schon sehr viel größer als sonst“, merkt Sarah Kassner, die Vizechefin und Trainerin beim Kölledaer Faschingsclub ist. Und das treffe sowohl auf die Mitwirkenden am Fasching als auch auf das Publikum zu. Die Vorfreude sei greifbar. Das liege zum einen daran, dass der Verein in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert und alle sich von der Jubiläumsausgabe natürlich besonders viel erwarten. Zum anderen aber machten auch die beiden Vorjahre die 2020er-Narrensause zum besonderen Ereignis. Der KFC steht nämlich vor einer Heimkehr. 2019 gab es gar keine Faschingsveranstaltungen in Kölleda. Nur der Umzug zog sich lindwurmartig wie gewohnt vom Anger eine Runde durch die Stadt. Auf den Saalkarneval aber mussten die Jecken verzichten. Ihre Narrenburg, das Schützenhaus, war zu. Das war auch schon 2018 so, als die Kölledaer wenigstens freundliche Aufnahme im Schillingstedter Exil fanden und dafür einige Klimmzüge (Shuttleservice) in Kauf nahmen.

Neustart nach einem Jahr Pause und einem Jahr Exil

Jetzt wird das Schützenhaus zumindest für die aktuellen Festsitzungen des KFC flott gemacht. „Endlich gibt es wieder Fasching in Kölleda im Schützenhaus!“, freut sich Sarah Kassner. So hatte es schließlich Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) im Vorjahr versprochen.

Freundliche Bedrohung – mit Hexenbesen. Foto: Jens König

Die Faschingsfreunde haben ihn beim Wort genommen – und viel Herzblut in die Vorbereitung investiert. Letzten Sonntag war Übungstag. Alle Tanzgruppen haben nacheinander zwischen 9 und 18 Uhr jeweils für drei Stunden geprobt. Sarah Kassner hat die volle Zeit „abgeleistet“. Die Grundschullehrerin trainiert die kleine, die mittlere, die große Tanzgruppe und auch noch die Tanzmariechen.

Der traditionelle Ablauf der Kölledaer Faschingssaison, der ohnehin schon eine Frauentagsfeier (6. März, es gibt noch Restkarten) als Extra enthält, sieht sich angesichts des runden Wiegenfestes um gleich zwei Veranstaltungen erweitert. Da ist zum einen die „Jubel-Veranstaltung“, zu der sich am 14. März hauptsächlich die aktiven und die ehemaligen Mitglieder treffen wollen und sollen. Die Einladungen sind raus. Der Abend wird eine Art Rahmenprogramm mit „Lückentext“ liefern. „Wir hoffen, dass sich am Ende so eine Art Best of entwickelt“, sagt Sarah Kassner und hofft, dass sich möglichst viele dazu aufraffen. Die Ehemaligen sollen sich mit eigenen Beiträgen einbringen. „Im Rückblick gab es da so viele tolle Auftritte“, sagt sie.

Kreisabschluss der Faschingsvereine nach 20 Jahren wieder in Kölleda

Die 27-Jährige kann sich ein Urteil erlauben. Sie tanzt seit ihrem vierten Lebensjahr im Verein – und war also auch schon dabei, als der KFC zum bisher letzten und einzigen Mal den Kreisfasching ausrichten durfte. Das war zum 20. Vereinsgeburtstag. „Erinnern kann ich mich daran leider nicht mehr“, bedauert Kassner. Jetzt aber, zum 40., sind die Kölledaer wieder dran und am 29. Februar für den Kreisabschluss Gastgeber. „Da freue ich mich am meisten drauf“, sagt Sarah Kassner. Der Februar Extra-Tag für ein Extra-Vergnügen. „Wir nehmen dieses Jahr alle bemerkenswerten Daten mit“, lacht Sarah Kassner. Neben dem Schaltjahr-Zuschlag für den Februar ist das auch noch der Valentinstag (14. Februar). Da ist Rentnerfasching.

Ansteckend fröhlich verläuft das Training der Tanzgruppen des Kölledaer Faschingsclubs im Schützenhaus. Foto: Jens König

Rund 60 Aktive zählt der Kölledaer Faschingsclub, dem Claudia Schneider vorsteht. Meist sind das Tänzerinnen, bis zu 20 je Tanzgruppe. Auch eine Frauengruppe und ein Männerballett gibt es.

„10 bis 15 gehören zum Stamm. Das sind diejenigen, die sich um alles Organisatorische, das Inhaltliche und ums Training kümmern“, erzählt Sarah Kassner.

Kuh-Kölln feiert sich ins närrische Wunderland

Ein Motto hat der Kölledaer Jubiläumsfasching auch: „Kuh-Kölln im Wunderland“. Einen ersten Hingucker haben wir investigativ rausbekommen: Kleine und mittlere Tanzgruppe liefern sich ein Duell. Hexen gegen Feen – und natürlich („Es muss ja ein Happy-End geben!“, sagt Sarah Kassner), schaffen es die zarten rosa Feen am Ende doch noch, aus den garstigen lila Hexen liebe Zaubertanten zu machen.

Termine: 14. Februar, 17 Uhr, Rentnerfasching (mit Tageskasse); 15. Februar, 15 Uhr, Kinderfasching (mit Tageskasse); 21. Februar, 21 Uhr Kostümball (mit Tageskasse); 22. Februar, 20 Uhr Gala (ausverkauft), 23. Februar, 11 Uhr, Umzug; 29. Februar, 18 Uhr, Kreisabschlussfasching; 6. März, 20 Uhr, Frauentagsfeier; 14. März, 20 Uhr, Jubiläumsfasching. Letzter Vorverkaufstag: 5. Februar, 18 bis 19 Uhr, Funkwerkmuseum.