Die Ballons mit den Neujahrswünschen der Kursana-Bewohner und -besucher stiegen in den Abendhimmel auf.

Kursana Weimar: Ballons mit Neujahrs-Wünschen stiegen auf

Mit einer Feuerschale, heißen Getränken, Gebratenem und Musik feierte das Kursana-Domizil Weimar seinen Neujahrsempfang. Das Team der Senioreneinrichtung in der Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße hatte beschlossen, das Treffen zum Großteil im Freien vor dem Haus zu veranstalten. Eine Feuerschale sorgte trotz kühler Temperaturen für Gemütlichkeit. Interimsdirektor Mike Hahn und Pflegedienstleiterin Frances Böttcher begrüßten die Gäste und Bewohner mit Sekt, vom Küchenpersonal gab es später Glühwein und Punsch sowie Bratwürste vom Rost. Für die musikalische Begleitung sorgte das Weimarer Duo „Liedfass“. Noch bei Tageslicht schrieben alle Anwesenden ihre persönlichen Wünsche für 2020 jeweils auf einen Zettel und befestigten diesen an einem Helium-Luftballon. Zum Schluss ließen alle gemeinsam ihre Ballons in den Abendhimmel steigen.