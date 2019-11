Mal ehrlich: Kaum ein Arbeitnehmer traut sich mal ein kleines Nickerchen am Schreibtisch zu machen – denn das kommt beim Chef oder manchem Kollegen gar nicht gut an…

Dabei haben renommierte Schlafmediziner herausgefunden, dass der Büroschlaf die Leistung steigert. Meist nach dem Gang zum Mittag in die Kantine macht der gefüllte Magen müde – und dem folgt eine Phase, in der effektives Arbeiten schwer fällt. Und wer müde ist, macht Fehler oder es passieren Unfälle am Arbeitsplatz. Da kann kurzes Dösen Wunder wirken! Nach Studien verschiedener Forscher bringt ein kurzes Nickerchen – ein Power Nap, so die englische Bezeichnung – neue Energie und steigert die Leistungsfähigkeit um bis zu 40 Prozent.

Also der Tipp: Ein kurzes Nickerchen in der Mittagspause ist erlaubt. Füße hochlegen - das bringt dem Gehirn mehr Sauerstoff und den Muskeln Entspannung. Allerdings sollte man es sich nicht allzu bequem machen, damit man nicht in Tiefschlaf versinkt. Denn maximal 20 Minuten reichen – ansonsten verfliegt der positive Effekt – man fühlt sich eher wie gerädert und kommt nicht mehr in die „Puschen“.

Wer nun Angst hat, zu „verschlafen“, für den gibt’s noch einen kleinen Trick: Schlüsselbund in die Hand nehmen. Wenn er aus der Hand rutscht, ist der Power Nap beendet. In der nächsten Mittagspause einfach mal ausprobieren! (str)