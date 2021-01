Kyffhäuserkreis: Wie Schüler über das Homeschooling denken

Kyffhäuserkreis Unterricht im Kinderzimmer. Kontakt mit Lehrern nur per Videokonferenz. Wöchentlich neue Aufgaben über die Schulcloud oder per E-Mail. Eine Bestandsaufnahme.

Auf dem Schreibtisch in Paulas Zimmer ist der Laptop angeschaltet, davor liegt ein aufgeschlagenes Englischbuch. Die Achtklässlerin des Sondershäuser Scholl-Gymnasiums hat die Aufgabe bekommen, aus dem Text etwas auszuarbeiten. „Das Thema ist Amerika“, erzählt Paula während sie sich Notizen macht. Neben ihr hat sich auch ihre kleine Schwester Lotte ein Plätzchen gesucht, um sich beim Malen die Zeit zu vertreiben. Denn auch die Vierjährige kann derzeit nicht in ihren Kindergarten.

Dank ihres Arbeitgebers hat Mandy Cioch, die Mutter von Paula und Lotte, die Möglichkeit des mobilen Arbeitens von zu Hause. So sei es ihr möglich, die Mädchen zu betreuen.

Seit dem 16. Dezember vergangenen Jahres sind die bereits zu Hause. Davor gab es für die Gymnasiastin noch eine kurze Zeit, in der Präsenz- und Distanzunterricht im wöchentlichen Wechsel stattfanden. Im Schnitt etwa fünf Stunden am Tag ist Paula mit der Erledigung ihrer Aufgaben beschäftigt. Die Zeit entspreche in etwa der, die sie auch im Gymnasium verbringen würde. Verteilt werden Aufgaben und Lernstoff über eine Schulcloud. Und das geschehe seit neuestem immer samstags, wo es alle Aufgabenstellungen für die darauffolgende Woche gibt. Eltern könnten so mit ihren Kindern die anstehenden Schularbeiten für die nächsten Tage planen und verteilen. Sowohl Mutter, als auch Tochter finden das gut.

Ausgefüllte Arbeitsblätter und handschriftliche Notizen werden dann eingescannt und in der Schulcloud hochgeladen, so dass die zuständigen Fachlehrer die Ergebnisse einsehen können. Eine Bestätigung des Eingangs erfolge immer, manchmal auch in Verbindung mit einem Lob, wenn etwas besonders gut erledigt wurde. Bei einigen Lehrern gibt es zudem eine wöchentliche Videokonferenz, in deren Rahmen die Schüler ihre Aufgaben erklärt bekommen und dazu Fragen stellen können. Prinzipiell ist es immer möglich, eine E-Mail an die Fachlehrer zu schreiben, wenn es Probleme gibt, erklärt Paula.

„Das funktioniert eigentlich super“ sagt Mandy Cioch über das Homeschooling ihrer Tochter. Die fühle sich vom Gymnasium und den Lehrern gut betreut. Die Klassenlehrerin erkundigt sich zudem regelmäßig nach ihrem Befinden, sagt Paula. Bei technischen Fragen, was Rechner, Scanner und Software anbelangt, helfen ihr die Eltern.

Auch wenn die 14-Jährige mit dem Lernen zu Hause ganz gut zurecht kommt, vermisse sie doch das gemeinsame Lernen am Gymnasium, den Austausch mit ihren Mitschülern in den Pausen sowie den Kontakt zu ihnen im Allgemeinen. Denn eigentlich „ist zu Hause kein Ort für die Schule“, bringt es Paula auf den Punkt.

Eine Woche Präsenzunterricht, eine Woche Homeschooling, im Wechsel – so sieht gegenwärtig der Schulalltag von Nick Schramm aus. Der 16-Jährige aus Mönchpfiffel-Nikolausrieth lernt in Sangerhausen in der 10. Klasse. „Es ist schon gut, dass wir als Abschlussklasse zumindest die Hälfte der Zeit direkt mit den Lehrern Kontakt haben“, sagt Nick. Denn beim Homeschooling läuft nicht alles reibungslos: „Mal hängt das Internet, mal ist die Seite überlastet.“ Zwar würden die Lehrer dann auch im Nachhinein etwas zusätzlich erklären und sich dabei sehr ins Zeug legen. Aber optimal sei das nicht. Auch nicht, dass der Klassenverbund wegen der Verminderung von Kontakten in zwei Hälften geteilt ist. „Man verliert sich irgendwie aus den Augen.“

Das gemeinsame Lernen in der Schule fehlt

Nick, dessen Stärken in Deutsch, Bio und Sport liegen, beschreibt das Aufgabenpensum als anspruchsvoll. Seine Eltern schauen ihm mitunter über die Schulter, geben Tipps. Mal Mutter Nancy, mal Vater Oliver. Er hilft zum Beispiel in Mathe. „Manchmal muss aber auch er nachschlagen oder ein Video im Netz dazu anschauen – dann hat er es wieder drauf“, sagt der Sohnemann, der aktuell auch in seinen Hobbys von Corona eingeschränkt wird. Die gemeinsamen Proben und Auftritte mit dem Schalmeien-Orchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth, wo er begeistertes Mitglied ist, müssen ausfallen.

Als Berufswunsch gibt er Landwirt oder Lkw-Fahrer an. Nick ist zuversichtlich, dass er trotz all der Einschränkungen sein Ziel packt. „Ich strenge mich mehr an als zuvor, dass ich das schaffe.“

Volle Hütte hat auch Nancy Koch aus Artern jeden Tag. Sie ist Sachbearbeiterin beim Jobcenter und kümmert sich gleichzeitig um ihre vier Kinder. Ihr Mann kann nur am Wochenende helfen, da er auf Montage unter der Woche auswärts arbeitet.

Mittlerweile habe sie eine gewisse Routine entwickelt. „Wir hatten ja schon im vergangenen Jahr den Lockdown, als die Kinder von heute auf morgen zu Hause bleiben mussten. Damals konnte ich noch nicht in Homeoffice arbeiten. Das hat sich nun geändert“, sagt Nancy Koch.

Im Sommer konnte sie ihre Teilzeitarbeit auf 6 bis 12 Uhr verlegen. Im selben Zeitraum kann sie nun auch in Homeoffice arbeiten. „Wenn ich damit fertig bin, koche ich Mittagessen und im Anschluss geht es ans Homeschooling mit Emely“, sagt die Mutter. Emely ist 9 Jahre alt und besucht die Grundschule in Artern. Für den Hausunterricht erhält Emely einen Wochenplan mit Aufgaben von ihrer Klassenlehrerin. Zusätzlich gibt es seit vergangener Woche die Möglichkeit zum Videochat mit der Lehrerin immer am Freitag. „Es ist ein bisschen blöd, dass ich meine Freunde in der Schule nicht sehen kann. Aber das Lernen zu Hause geht ganz gut“, sagt Emely.

Auch ihrer Geschwister Tessa (19) und Ronny (27) müssen derzeit mit Homeschooling vorlieb nehmen. Sie absolvieren beide eine zweijährige Ausbildung zum Kinderpfleger an der IBKM-Schule in Heldrungen. „Wir bekommen täglich jede Menge aufgaben per E-Mail, sie wir lösen müssen“, sagt Tessa. „Zuhause haben wir zwar mehr Ruhe dafür, aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn die Lehrer uns den Stoff vermitteln“, sagt Ronny. Für beide stehen ab April eigentlich Prüfungen an. Schon im Februar wäre ein Praktikum vorgesehen gewesen.

Mutter Nancy kann nun erst einmal bis Ende Februar im Homeoffice arbeiten und muss nur ab und für Dienstberatungen ins Jobcenter. Dies sei auch wichtig, denn neben den drei Schülern ist auch der fünfjährige Tom seit Mitte Dezember zuhause, der eigentlich den Bummi-Kindergarten in Artern besucht. „Ihm merkt man es auch an, dass ihm der Kontakt zu andern Kindern fehlt. Aber leider ist das ja nicht zu ändern“, sagt Nancy Koch. Da sie in Homeoffice arbeiten kann, habe sie auch keinen Anspruch auf eine Notbetreuung.