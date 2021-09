Nach dem Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma müssen Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden, weil Lava ihre Häuser erreicht. Der letzte Vulkanausbruch auf der Insel ist 50 Jahre her.

Kanaren-Urlaub Vulkanausbruch auf Kanaren: Was Reisende jetzt wissen müssen

Berlin Auf der Kanaren-Insel La Palma ist am Sonntag ein Vulkan ausgebrochen. Welche Orte betroffen sind – und was Reisende wissen müssen.

Auf der kanarischen Insel La Palma ist am Sonntag ein Vulkan ausgebrochen. Erst war eine laute Explosion zu hören, dann brach der Cumbre Vieja zum ersten Mal seit 50 Jahren aus. Welche Orte von dem Vulkanausbruch betroffen sind und was der Ausbruch für Urlaub auf den Kanaren bedeutet.

Vulkanausbruch: Welche Orte mussten evakuiert werden?

Das betroffene Gebiet im Süden der Insel ist nur dünn besiedelt. Bereits am Sonntagmorgen begannen die Evakuierung von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Rund um die Ortschaften El Paso, Llanos de Aridane und des Badeortes Tazacorte an der Westküste der Insel wurden Menschen in Sicherheit gebracht.

Bewohner von fünf nahe gelegenen Dörfern waren aufgefordert worden, wachsam zu sein und ihr Zuhause im Fall eines Ausbruchs des Vulkans zu verlassen. Die Behörden riefen dazu auf, leichtes Gepäck mit ihrem Handy, wichtigen Dokumenten und eventuell benötigten Medikamenten vorzubereiten.

Bis zum Sonntagabend mussten knapp 5000 Menschen evakuiert werden. Bei 500 von ihnen habe es sich um Touristen gehandelt. La Palma zählt insgesamt etwa 83.000 Einwohner. Das Auswärtige Amt warnt dazu vor „erheblicher Waldbrandgefahr“ und den gesundheitlichen Risiken durch Ascheregen.

Lassen sich Urlaube auf La Palma kostenfrei stornieren?

Ja, erklärt Reiserechtsanwalt Moritz Walprecht auf Anfrage unserer Redaktion. "Ein kostenfreier Rücktritt vom Reisevertrag ist aufgrund der nicht unerheblichen Gefahren grundsätzlich möglich". Nikolai Kröger, avocado Partner-Anwalt mit Schwerpunkt auf Reise- und Verkehrsrecht, sieht eine Abhängigkeit vom Reiseort. "Da die Vulkanasche aufgrund der Windrichtung bislang eher in den Westen und den Süden geweht wurde, ist der Flughafen La Palma (SPC), der im Osten der Insel liegt, weitestgehend regulär angeflogen worden. Insoweit liegt aktuell keine Beeinträchtigung der Anreise vor."

Inwieweit der Hotelaufenthalt vor Ort beeinträchtigt sei, hänge von der Lage des gebuchten Hotels und der konkreten Beeinträchtigung durch den Ausbruch ab. "Ein kostenfreier Rücktritt von der Pauschalreise dürfte aktuell somit vor allem für den Süden oder den Westen der Insel in Betracht kommen."

Urlaub auf La Palma schon gebucht - vorsorglich stornieren?

Wer erst in ein paar Wochen reist und unsicher ist, sollte sich gedulden. "Eine Stornierung sollte möglichst kurzfristig erfolgen, da im Moment der Stornierung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit bestehen muss, dass sich die Situation bis zum Reiseantritt nicht ändern wird", erklärt Walprecht. Ein Rücktritt vom Reisevertrag solle daher nicht mehr als eine halbe Woche vor geplantem Reiseantritt erfolgen.

Anwalt Kröger ist der gleichen Meinung: "Vielmehr ist eine Abwägung des konkreten Einzelfalls erforderlich. Insoweit wird abzuwarten sein, wie sich die Situation vor Ort entwickelt."

Sind andere Kanarische Inseln von Sonderstornierungen betroffen?

Der Urlaub soll zwar nicht nach La Palma gehen, aber auf die Nachbarinseln Teneriffa oder La Gomera. Nach dem Vulkanausbruch schleicht sich ein komisches Gefühl ein. Lässt sich der Urlaub jetzt kostenlos stornieren? "Nein. Derzeit sind durch den Vulkanausbruch auf La Palma keinerlei Beeinträchtigungen auf Teneriffa oder La Gomera bekannt geworden." Und ohne Beeinträchtigungen sei kein kostenloser Rücktritt möglich, erklärt Nicolai Kröger. "Die bloße Angst vor einem Vulkanausbruch stellt ebenfalls keinen Grund für einen kostenfreien Rücktritt dar."

Kanarische Inseln: Die nächsten Schritte vor der Reise

Zunächst gilt es abzuwarten wie sich die Situation vor Ort entwickelt. Es ist sinnvoll, auf den genauen Standort des Hotels zu achten, da nicht die ganze Insel betroffen ist. "Informieren Sie sich bei dem Reiseveranstalter, ob die gebuchte Reise durchgeführt werden kann", rät Rechtsanwalt Kröger. Im Zweifelsfall sollten sich Urlaubende rechtliche Beratung einholen. "Das gilt vor allem für diejenigen, die eine Unterkunft im Süden oder im Westen der Insel gebucht haben."

Wie stark sind die Erdbeben auf La Palma?

Das Nationale Geographische Institut (IGN) hatte am Sonntagmorgen bereits mehr als 70 leichte Erdbeben auf der Insel La Palma registriert. Das stärkste Beben hatte eine Stärke von 3,8 und wurde südlich der Gemeinde El Paso gespürt. Allgemein gilt, ab Stärke 3 oder 3,5 spüren Anwohner in besiedelten Gegenden die Beben. Ab Stärke 5 muss mit Schäden gerechnet werden. (fmg)

