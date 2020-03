Die Wertstoffhöfe im Landkreis Gotha wie der in Gotha-Süd schließen wegen der Corona-Krise ihre Pforten.

Landratsamt Gotha schließt für den Besucherverkehr

Aus Gründen des Infektionsschutzes bleibt das Landratsamt Gotha für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Das betrifft auch dessen nachgeordnete Einrichtungen (Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule und Kommunale Abfallservice) und die Außenstellen. Die Regelung ist am Dienstagmorgen in Kraft getreten.

Dringende Anliegen können ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminabstimmung persönlich vorgebracht werden, teilt Pressesprecher Adrian Weber mit. Für die Terminvergabe stehen die Sekretariate der Ämter zur Verfügung, zu denen im Zweifel über die Einwahl Tel.: (03621) 214-0 verbunden wird. Ansonsten stehen der Postweg, E-Mail und Telefon für Auskünfte zur Verfügung. Der Kommunale Abfallservice des Landkreises Gotha stellt auch den Betrieb der Wertstoffhöfe bis auf Weiteres ein.

Lediglich unaufschiebbare Anlieferungen können am Wertstoffhof an der Deponie in Wipperoda zu den dortigen Öffnungszeiten vorgenommen werden.

Die Verwaltung selbst arbeitet mit einer Notbesetzung weiter. Alle lebensnotwendigen Dienste werden aufrechterhalten, aber in Zeiten wie diesen werden Entscheidungen in üblichen Verwaltungsverfahren – etwa zu Baugenehmigungen oder Widersprüchen – ausgesetzt. „Es geht darum, die Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung zum Schutz der Bevölkerung zu sichern, auch wenn sich die Lage verschärfen sollte“, begründet Landrat Onno Eckert (SPD) diesen Schritt.

Ferner gelte es, die Ausbreitungswege des Virus´ zu verlangsamen und zu blockieren. Dazu zählen auch gut frequentierte Warteräume in der Zulassungs- oder Fahrerlaubnisbehörde oder die Kantine, die ebenfalls geschlossen ist. Die Maßnahme soll helfen, die Kurve der zu erwartenden Infektionen flach und für das Gesundheitswesen händelbar zu halten.