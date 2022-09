Landratsamt Kyffhäuserkreis warnt vor Betrügern

Artern/Sondershausen. Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Wie diese aussieht.

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises warnt vor einer Betrugsmasche, bei der angeblich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Wohnungen auf Verwahrlosung, hygienische Auffälligkeiten oder unter anderen Vorwänden überprüfen und betreten wollen.

Am vergangenen Montag, 5. September, klingelten ein Mann und eine Frau an der Tür einer Wohnung in Ebeleben und stellten sich mit ihren angeblichen Vornamen und als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor, berichtet das Landratsamt. Dem Betroffenen war bekannt, dass sich Mitarbeiter des Amtes vor ihrem Besuch telefonisch anmelden. Aus diesem Grund sei er alarmiert gewesen und habe die beiden Personen nicht in seine Wohnung gelassen. Es ist möglich, dass die Personen die Wohnung ausspähen wollten.

Die Kreisverwaltung ruft zur Vorsicht auf. Im Zweifelsfall könne man sich die Dienstausweise zeigen lassen oder sich beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 03632 /74 14 10 über die Identität und Dienstaufträge etwaiger Mitarbeiter informieren, teilte die Kreisverwaltung mit.