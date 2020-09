Landratsamt warnt vor Afrikanischer Schweinepest

Ein steinernes Schwein sitzt vor der Tierzucht in Nordhausen. In der Region ist Schweinehaltung traditionell weit verbreitet.

Südharz. Als eine der ersten Regionen in Thüringen hat nun der Landkreis Nordhausen offiziell vor der Afrikanischen Schweinepest gewarnt und nimmt Tierhalter noch stärker in die Pflicht.

Nach dem ersten bestätigten Fall Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Brandenburg mahnt das Veterinäramt des Landkreises Nordhausen zu erhöhter Aufmerksamkeit. Wer in der Natur unterwegs ist, wird gebeten, der Behörde tote Wildschweine zu melden, damit diese umgehend auf das Virus untersucht werden können.

Alle Halter von Schweinen sind zudem aufgefordert, den Gesundheitszustand ihrer Tiere regelmäßig und gewissenhaft zu kontrollieren sowie die Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, einzuhalten und bei Bedarf anzupassen. Bei Krankheitsanzeichen und Auffälligkeiten sollte umgehend ein Tierarzt hinzugezogen werden.

Das Veterinäramt ist montags bis freitags erreich per E-Mail an Veterinaeramt@lrandh.thueringen.de oder telefonisch unter Telefon: 03631/911 3601. An Wochenenden sei die Leitstelle zuständig.

Die Afrikanische Schweinepest ist laut Veterinäramt für den Menschen ungefährlich, der wirtschaftliche Schaden einer Einschleppung in hiesige Tierbestände wäre jedoch enorm hoch. Wichtig sei zu wissen, dass keine Lebensmittelreste, insbesondere Wurstreste, in Abfallbehältern im Wald oder auch an Autobahnraststätten entsorgt werden sollten, denn wenn Wildschweine diese fressen, könne ein hohes Infektionsrisiko bestehen.