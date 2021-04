Landratswahl am Sonntag: Knapp 70.000 Wahlberechtigte im Kreis Nordhausen

Nordhausen. 15 Prozent der Südharzer Wähler haben bereits die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Am Sonntag sind 900 Wahlhelfer in 120 Wahlbezirken im Einsatz.

An diesem Sonntag sind im Landkreis Nordhausen 69.966 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme bei der Landratswahl abzugeben. Bei der vergangenen Landratswahl im Jahre 2015 waren es rund 72.400, berichtet Jessica Piper, Sprecherin der Kreisverwaltung. Damals lag die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei rund 35 Prozent.

Bis Mittwoch haben gut 15 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen zur Landratswahl beantragt. Damit sei der Anteil im Vergleich zur vergangenen Woche noch einmal leicht gestiegen, erklärt Piper. Wahlberechtigte können noch bis zum 23. April um 18 Uhr einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragen, über den Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, online unter www.wahlen.thueringen.de oder über die Internetseite der zuständigen Stadt oder Gemeinde. Weitere Hinweise zur Wahl hat die Landkreisverwaltung unter www.landratsamt-nordhausen.de/LR-Wahl2021.html veröffentlicht.

Mehr als 900 Wahlhelfer werden in den 120 Wahlbezirken im Einsatz sein, davon sind 107 Urnenwahlbezirke und 13 Briefwahlbezirke. Die Wahlhelfer können sich auf Wunsch vor dem Wahlsonntag in den Schnelltestzentren im Landkreis Nordhausen kostenfrei testen lassen.

Im Testzentrum in der Zorgestraße 15 in Nordhausen ist dieser Samstag, 24. April, für die Wahlhelfer reserviert, telefonisch unter 03631 911 92 01 kann am Donnerstag und am Freitag jeweils von 8 bis 14 Uhr ein Termin vereinbart werden. In anderen Testzentren sind Schnelltestungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Die genauen Standorte der Teststationen und die jeweiligen Öffnungszeiten sind unter www.landratsamt-nordhausen.de/informationen-coronavirus.html zusammengestellt.